Estructura de liderazgo de Paramount TV para marcas de televisión por cable después de despidos

Después Skydance supremaes generalizado despidos la semana pasadaSilla para medios de televisión george mejillas dio a conocer una nueva estructura de liderazgo para las marcas de cable de la empresa.

Cheeks, en un memorando enviado el martes al personal que fue obtenido por Variedaddijo que el objetivo del grupo TV Media es «reinventar y fortalecer nuestras marcas para construir un futuro más sólido que esté arraigado en una narración excepcional en el entretenimiento, las noticias y los deportes».

Antes de la adquisición de Skydance, El negocio de televisión por cable de Paramount estaba dirigido por Chris McCarthydirector de Showtime & MTV Entertainment Studios y Paramount Media Networks, quien también fue uno de los tres codirectores ejecutivos de Paramount Global. McCarthy dejó la empresa con el cierre del acuerdo Skydance-Paramount.

Bajo la nueva estructura en Paramount Skydance, Laurel Weir dirigirá la programación para múltiples marcas en toda la división TV Media, incluidas MTV, Comedy Central y Nickelodeon, y supervisará el grupo de adquisiciones de programación global en TV Media. Su título anterior fue el de vicepresidenta ejecutiva y jefa de programación e investigación y conocimientos estratégicos para Paramount Media Networks, Showtime y MTV Entertainment Studios.

En MTV, Jeannie Scalzo (anteriormente vicepresidenta ejecutiva de asociaciones de marca en Paramount Media Networks) se asociará con Weir para liderar el negocio, según Cheeks. Sitarah Pendelton (anteriormente vicepresidenta ejecutiva de series sin guión, Paramount Media Networks y Paramount+) dirigirá todas las series y especiales de MTV.

Jules Borkent, ex vicepresidente de programación de Nickelodeon International, ahora supervisará el negocio y la estrategia de Nickelodeon Kids & Family. Ashley Kaplan y Alec Botnick dirigirán el estudio de animación de Nickelodeon para digital, TV y streaming y también supervisarán el desarrollo animado en las marcas CBS, Comedy Central y MTV para plataformas propias y de terceros.

Comedy Central estará dirigida por Ari Pearce, ex vicepresidente senior de programación y desarrollo original de la cadena.

Refiriéndose a los despidos de Paramount Skydance, que se produjeron después de que Skydance cerrara su acuerdo para Paramount Global, Cheeks agradeció al personal «por su resiliencia durante este difícil momento de transformación. Decir adiós a colegas valiosos nunca es fácil, y su compromiso continuo dice mucho».

No se menciona en el memorando de Cheeks: quién supervisará otras redes de cable de Paramount, incluidas VH1, TV Land, Logo TV y Paramount Network. El correo electrónico del ejecutivo tampoco abordaba el salida de Taylor Sheridan a NBCUniversaldespués de que Sheridan produjera una serie de éxitos para Paramount, incluidos “Yellowstone” y sus derivados, así como “Tulsa King”, “Lioness”, “Landman” y “Mayor of Kingstown”.

En el futuro, según Cheeks, Paramount Skydance se “apoyará” en franquicias como “Bob Esponja” y “Patrulla Canina” (Nickelodeon); “La carrera de resistencia de RuPaul” (MTV); “El show de la Sra. Pat” (BET); y “South Park” y “The Daily Show” (Comedy Central). Al mismo tiempo, el equipo “continuará desarrollando nuevas IP en nuestros estudios y buscará nuevas formas de amplificar y conectarse con el público”, escribió Cheeks.

En otro cambio, Janice Gatti (ex jefa de comunicaciones internacionales de Paramount) supervisará las relaciones públicas y las comunicaciones de TV Media, y Ashley Priest se unirá a ella. eso viene despues Liza Burnett Fefferman dejó su puesto como jefa de comunicaciones de Paramount Media Networks y Showtime/MTV Entertainment Studios. en agosto.

La semana pasada, El director de Paramount TV Studios, Matt Thunell, anunció una reestructuración de su equipo de liderazgo en medio de los despidos masivos.

Lea el memorando completo de Cheeks:

Equipo,

Gracias por su resiliencia durante este difícil momento de transformación. Decir adiós a colegas valiosos nunca es fácil y su compromiso continuo lo dice todo.

A medida que avanzamos, quiero compartir nuestra visión de la recién alineada división TV Media: una potencia de marcas icónicas y talento creativo. Este grupo incluye a CBS junto con BET, Comedy Central, MTV, Nickelodeon y más.

Estas marcas han entretenido al público y han dado forma a la cultura durante décadas. Si bien la industria ha cambiado considerablemente, sus identidades de marca y voces creativas son significativas y siguen siendo fuertes. Juntos, reimaginaremos cómo aprovechamos su poder en todas las plataformas de manera que reflejen las audiencias de hoy y las posibilidades del mañana.

Objetivo

Nuestro propósito es claro: reinventar y fortalecer nuestras marcas para construir un futuro más sólido arraigado en una narración excepcional en el entretenimiento, las noticias y los deportes. Celebraremos cada marca, mientras nos apoyamos en las franquicias, impulsamos los ingresos, aumentamos la audiencia y profundizamos el compromiso en todas las plataformas.

Nuestras marcas de cable se centrarán en una lista más seleccionada, optimizando la programación y los recursos de marketing para amplificar lo que más resuena. Eso significa inclinarse por franquicias como BOB ESPONJA, PAW PATROL, RUPAUL’S DRAG RACE, SOUTH PARK, MS. PAT y THE DAILY SHOW, mientras continuamos desarrollando nuevas IP en nuestros estudios y buscando nuevas formas de amplificar y conectar con el público.

Este es un momento para adoptar nuevas ideas y centrarse en lo que realmente tiene un impacto en nuestro negocio. Es esencial que aclaremos las prioridades y seamos intencionales en todo lo que hacemos. También debemos ser honestos acerca de lo que no funciona y darle a nuestros equipos la libertad de repensar los procesos heredados que ya no mueven la aguja. Compartamos experiencia y trabajemos juntos porque nuestro éxito depende de cómo nos presentamos unos a otros y a nuestras audiencias.

Avancemos con propósito, creatividad y un compromiso compartido para dar forma al futuro.

Liderazgo

Como parte de nuestra nueva división TV Media, las marcas de cable de Paramount tendrán una nueva estructura con un nuevo liderazgo asignado de la siguiente manera:

Laurel Weir dirigirá la programación para múltiples marcas, incluidas MTV, Comedy Central, Nickelodeon y otras redes de cable, y supervisará el Grupo Global de Adquisiciones de Programación en TV Media.

Nickelodeon: Jules Borkent supervisará el negocio y la estrategia de Nickelodeon Kids & Family, trabajando en asociación con partes interesadas clave para maximizar la marca Nick. Ashley Kaplan y Alec Botnick dirigirán el estudio de animación digital, de televisión y streaming de Nickelodeon, supervisando las queridas series de la marca como SPONGEBOB y PAW PATROL y desarrollando otras nuevas. También supervisarán el desarrollo animado en las marcas CBS, Comedy Central y MTV para plataformas propias y de terceros.

Central de la comedia:

Ari Pearce dirigirá Comedy Central, incluido el desarrollo de nuevas comedias y la supervisión de series exitosas como SOUTH PARK y THE DAILY SHOW.

Ari Pearce dirigirá Comedy Central, incluido el desarrollo de nuevas comedias y la supervisión de series exitosas como SOUTH PARK y THE DAILY SHOW. MTV: Sitarah Pendelton dirigirá todas las series y especiales de MTV, incluidas franquicias exclusivas como RUPAUL’S DRAG RACE. Jeannie Scalzo se asociará con Laurel Weir para liderar el negocio de MTV.



En todas las marcas de cable, Trevor Rose liderará la estrategia de contenido y talento; y Nadja Webb supervisarán todas las iniciativas musicales, trabajarán en estrecha colaboración con Laurel Weir y mantendrán la supervisión de la operación de programación y los asuntos comerciales de BET.

Finalmente, nuestros líderes de medios de televisión interdivisionales que respaldan todos nuestros negocios de transmisión, estudios y cable son: Bryon Rubin (director de operaciones y director financiero); Mike Benson (Mercadotecnia); Allison Brightman y Jeeun Kim (Asuntos Comerciales); Whitney Delich (Recursos Humanos); Chris Ender (Comunicaciones); Jeff Gerttula (Digital); Liz Miller (Producción); Jeannie Scalzo (estrategia de marca y monetización de propiedad intelectual); Tiffany Smith-Anoa’i (compromiso con contenidos y asociaciones); y Laurel Weir (Investigación y conocimientos estratégicos).

¿Qué sigue?

Estoy trabajando estrechamente con nuestro equipo de liderazgo para perfeccionar nuestra visión, prioridades y objetivos para el camino a seguir. Compartiremos más lo antes posible.

Gracias por todo lo que haces. Creo en este equipo y en lo que estamos construyendo mientras damos forma juntos al futuro de TV Media.

jorge