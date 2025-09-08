Estrés mongol que descarga su historia oscura a través de la película de la Iglesia del Demonio, ¡muy horrorizado!

VIVA – El comediante Rony Imanuel, mejor conocido como Pilos mongolasNuevamente en el foco público con una sorprendente confesión sobre su pasado como antiguo seguidor de la secta del adorador del diablo. The Dark Experience ahora es designada para la pantalla grande a través de una película titulada La iglesia de Satanásque está programado para emitirse en los cines a partir del 11 de septiembre de 2025.

Esta película es un foro para mongoles para compartir la historia de su conversión mientras entrega un mensaje moral al público.

Mongol reveló que la Iglesia de Satanás fue el proyecto mejor pagado a lo largo de su carrera.

«Honestamente, de las 41 películas que jugué y este es el pago más barato. Sin embargo, no busco dinero. Si quieres dinero, es mejor tener hasta 15 minutos, puede ser RP 150 millones», dijo Mongol Stress, en una conferencia de prensa en Jakarta, sábado 6 de septiembre de 2025.

Afirmó que su motivación aceptó este papel no era financiero, sino más bien el deseo de transmitir los valores del arrepentimiento y la advertencia de los peligros de las desviaciones de la fe.

Según Mongol, esta película no es solo entretenimiento, sino un medio de educación para evitar que otros sigan el camino oscuro por el que ha pasado.

«En el pasado, la gente de otras personas no está en el camino que nunca han sido. El arrepentimiento es fácil. Gue quiere salvar a otros a través de mi amarga experiencia», dijo.

También agregó que la Iglesia de Satanás no tenía la intención de provocar controversia, sino más bien como un recordatorio de los peligros de las desviaciones de la fe y la invitación para regresar al camino correcto.

Sinopsis de la Iglesia del Diablo

La película de la Iglesia Demonio cuenta el viaje espiritual de Ribka, una mujer joven que está embarazada fuera del matrimonio. Su vida cayó al punto más bajo después de ser dejado muerto por el posible esposo y exiliado por su familia. En desesperación, Rebekah se encuentra con Gladys y Hendrik, un líder del grupo de adoración del diablo que lo cautiva al mundo de la oscuridad.

En medio de la presión y la recesión, Rebekah incluso estaba preparado para convertirse en una «novia del diablo». Sin embargo, a través de recuerdos de experiencias espirituales en el pasado, luchó por encontrar una salida a la luz y la redención.

Se espera que la película despierta la conciencia pública sobre la importancia de mantener la fe y ser consciente de la influencia que puede ser engañosa. Con la experiencia personal de Mongol como inspiración, la Iglesia de Satanás se convirtió en un reflejo de la lucha interna y el poder de elevarse desde un período oscuro.