Estrés mongol aún más estresado! Rp53 mil millones en dinero fue prestado por un candidato para gobernador

VIVA – Comediante famoso, Roni Immanuel o mejor conocido como escenario Pilos mongolasRecientemente hizo una sorprendente confesión que conmocionó al público. Reveló que había estado en el punto más bajo de su vida después de perder dinero por valor de Rp53 mil millones. El dinero, que fue el resultado de su arduo trabajo durante años, se agotó después de ser prestado por un colega por el costo de la auto-nominación como gobernador.

Mongol cuenta la cronología de los eventos que lo hicieron tan desplomado. Dijo que su colega que pidió prestado el dinero fue atrapado en un caso de corrupción y fue arrestado por la Comisión de Erradicación de la Corrupción (KPK).

Esta situación lo hizo renunciar porque el dinero prestado no podía regresar. Aun así, Mongol afirmó no guardar rencor.

«La gente me ha engañado, la gente me ha engañado, nunca he respondido. Me acabo de decir que le dije a la persona que era blanco», dijo Mongol, citando el video de YouTube Melaney Ricardo, jueves 18 de septiembre de 2025.

Agregó que después del incidente, su vida en realidad se sintió mejor.

«Porque desde el caso lo tomó prestado hasta el día de hoy, todo bueno. Todo está seguro, todo está bien, no estoy en el hospital, ni a mamá mi cerebro, no tengo miedo», agregó.

Sin embargo, detrás de su renuncia, Mongol no descartó porque se había sentido destruido. Cómo no, la cantidad prestada por su amigo era muy grande e incluso podía financiar la vida de sus propios mongoles durante varios años.

«Cuando perdí Rp53 mil millones, lloré como un niño en la habitación», recordó.

Incluso mencionó cómo se habían discutido ampliamente las noticias sobre el caso.

«Hay muchas noticias. Hay personas que el gobernador de Nyalon, pidió dinero prestado, las personas son arrestadas por el KPK. El dinero no ha regresado, no puede hacer nada», dijo.

El sufrimiento mongol está aumentando porque el certificado de tierras otorgado según lo garantizado por su amigo fue confiscado por el KPK. Explicó que el certificado aún no se había revertido, por lo que fue confiscado en la confiscación de activos relacionados con el caso de corrupción.

«Dado un certificado de tierras como garantía, resulta que cuando fue condenado por empobrecido, por lo que el certificado no ha tenido tiempo de devolver el nombre», dijo Mongol.

Como resultado de este incidente, Mongol afirmó que su vida fue destruida y eligió limitarse durante días. Incluso comparó su condición con la historia de Judas y Peter.

«Entonces, cuando el incidente fui honesto, este testimonio de la vida. Entré en la habitación, recuerdo la forma en que Judas y Pedro. Judas, al vendiendo al Señor Jesús, salió, Pedro cuando supo que cometió un error, entró», dijo.

«Así que la misma cueva, así que mis 4 días en la habitación lloraban por un niño.

En esta recesión, también afirmó tener solo más de RP100 millones en dinero y temía ser arrastrado al caso de corrupción.

«Y tengo miedo de no dejarme ser arrestado», admitió.

El punto de inflexión de su vida llegó después de experimentar un momento espiritual. Mongol afirmó escuchar un susurro que le pidió que se levantara de la adversidad.

«Así que ya estaba en pánico en la habitación en ese momento. El tercer día, escuché el sonido de Dawn ‘todavía carecía de mi amabilidad en tu vida?’