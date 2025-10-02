Estreno de ‘Wheel of Fortune’ ‘Celebrity, Ryan Seacrest: calificaciones fuertes

Seacrest, en. El estreno de la temporada de la «celebridad de ABC Rueda de la fortuna«Que presentó la llegada del nuevo anfitrión Ryan SeacrestAtrajo a su mayor audiencia en casi dos años, promediando 3.55 millones de espectadores el viernes 26 de septiembre.

Ese 3.55 millones de espectadores en total y 0.31 calificación entre adultos 18-49 están de acuerdo con el panel de Nielsen Live+Same Day Big Data Plus. Surgió un 17% desde el estreno de la temporada del año pasado (3.04 millones), lo que representaron la última temporada con Pat Sajak como anfitrión.

Seacrest se hizo cargo del anfitrión de mucho tiempo Pat Sajak (y se unió a coanfitrión Vanna blanca) En la «rueda de la fortuna» sindicada en septiembre de 2024, pero ABC todavía le quedaba una temporada de Sajak que todavía giraba en el horario estelar «Wheel of Fortune» en horario estelar, por lo que Seacrest solo ahora se está apoderando de la carrera de ABC.

Esto también representa un nuevo período de tiempo para «Celebrity Wheel of Fortune», ahora los viernes por la noche a las 8 pm ET. Con Seacrest y White ahora al timón. El programa fue el programa número 1 de la noche en transmisión, y obtuvo la mejor audiencia del programa con los espectadores desde el 13 de diciembre de 2023.

También fue la mejor actuación del viernes a las 8 pm para ABC con tarifa de entretenimiento desde que un episodio de «Jeopardy Masters» en mayo de 2024. Y frente a la tragamonedas, «Celebrity Wheel of Fortune» venció al «Gran Hermano» de CBS en un 82% en televidentes totales (3.55 millones vs. 1.95 millones).

El estreno contó con mucha sinergia ABC, que concursantes de «Dancing with the Stars»: Derek Hough, Bruno Tonioli y Jenna Johnson. El episodio de este viernes el 3 de octubre contará con Retta («Parques y Recreación»), New Kid on the Block Joey McIntyre y el actor Oliver Hudson («Happy Gilmore 2»).

«Wheel» ha sido bueno para Seacrest; Según el distribuidor de la serie diurno CBS Media Ventures, el jugador sindicado, para la temporada de televisión 2024-2025- estuvo terminado año tras año tanto en los hogares como en los espectadores totales. «Wheel» promedió 7.93 millones de espectadores la temporada pasada, con un ligero aumento de 74,000 frente al año anterior. En los hogares, el programa de juegos registró una calificación de 4.6 para la temporada pasada en los hogares, un 1% más que el año anterior.

Rima firmado desde el día «Wheel» en junio de 2024 después de más de 40 años como anfitrión. Todavía fue visto la temporada pasada En la edición en horario estelar de ABC de «Celebrity Wheel of Fortune», que repitió su último giro en el espectáculo. Daytime «Wheel» acaba de comenzar su 43ª temporada en sindicación. La serie es producida por Sony Pictures Television.