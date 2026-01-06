Estreno audible de la segunda temporada de ‘The Space Within’ protagonizada por Jessica Chastain

actriz ganadora del oscar Jessica Chastain regresa para una segunda temporada de Audible‘s «El espacio interior”, un thriller en audio ambientado en un mundo de misterios extraterrestres, conspiraciones gubernamentales y ADN humano alterado.

Chastain (“Los ojos de Tammy Faye”, “Escenas de un matrimonio”) repite su turno como la Dra. Madeline Wyle, psiquiatra de trauma y trastorno de estrés postraumático en la temporada 2 de la serie. Chastain también se desempeña como productor ejecutivo.

Todos los episodios de la serie de ocho capítulos están programados para debutar el jueves 5 de marzo de 2026, exclusivamente de Audible. La nueva temporada está disponible para reservar en audible.com/thespacewithin2. La segunda temporada de “The Space Within” es producida por Topic Studios en asociación con Freckle Films, Solaris Productions y Ramble Road.

«Repetir el papel de la Dra. Madeline Wyle para la segunda temporada de The Space Within ha sido una experiencia muy gratificante», dijo Chastain en un comunicado. «Esta temporada lleva a Madeline a un nuevo territorio, y regresar a su mundo, lleno de impulso, curiosidad y empatía, ha sido increíblemente gratificante. Estoy emocionado de que los oyentes vuelvan a conectarse con ella y vean cómo continúa evolucionando, tanto profesional como personalmente».

La segunda temporada de “The Space Within” cuenta con un elenco que incluye a los artistas que regresan, Bobby Cannavale (“The Watcher”, “Mr. Robot”), Michael Shannon (“Nocturnal Animal”, “George & Tammy”), Michael Stuhlbarg (“After the Hunt”, “The Amateur”) y Carmen Ejogo (“The Penguin”, “Selma”) con la ganadora del premio Emmy y Tony Mandy Patinkin (“Homeland”, “Criminal Minds”) y Jessica Hecht (“Breaking Bad”). “Amigos”). El reparto también incluye a Jay O. Sanders (“El día después de mañana”), Karen Allen (“En busca del arca perdida”) y Maryann Plunkett (“Un hermoso día en el vecindario”).

Para la segunda temporada regresan el escritor y productor ejecutivo Greg O’Connor y Josh Fagin; el director Stephen Winter; el productor de audio Vincent Cacchione; y la productora ejecutiva Christy Gressman.

La segunda temporada está escrita y producida por Josh Fagin y Greg O’Connor, dirigida por Stephen Winter y producida por Christy Gressman y Vincent Cacchione, quienes trabajaron en la primera temporada de «The Space Within».

En la temporada 2, la Dra. Madeline Wyle enfrenta nuevos desafíos. Según el lema de Audible: «A medida que descubre una impactante verdad sobre los recuerdos de abducciones alienígenas de sus pacientes, Wyle se convierte en el objetivo de fuerzas poderosas. A medida que las anomalías globales aumentan, Wyle y sus pacientes se encuentran huyendo, corriendo contra el tiempo para desbloquear los secretos ocultos en su genética alterada. En este thriller de ciencia ficción de alto riesgo, impulsado por personajes, Wyle debe enfrentar su propio papel en un evento cósmico que podría determinar el futuro de la humanidad. La búsqueda de la verdad por parte de la mujer puede salvar o condenar al mundo”.

«‘The Space Within’ envuelve grandes ideas sobre la identidad, la conciencia y nuestro lugar en el universo en una historia profundamente personal», dijo Rachel Ghiazza, directora de contenido de Audible. «Jessica Chastain y este extraordinario elenco dan vida a cada momento. Tiene múltiples capas, es emocionante y nos recuerda por qué el audio puede ser una forma tan poderosa de contar y experimentar ciencia ficción que invita a la reflexión».

La temporada 2 de “The Space Within” se une a la lista de dramas de audio premium de Audible, que incluyen “Harry Potter: The Full-Cast Audio Editions” protagonizada por Hugh Laurie, Mathew Macfadyen, Riz Ahmed y más; “Orgullo y prejuicio”, interpretada por Marisa Abela, Harris Dickinson y Glenn Close; “La serie de la profecía”, protagonizada por Kerry Washington; “The Big Fix: A Jack Bergin Mystery”, interpretada por Jon Hamm, Ana de la Reguera y Alia Shawkat; “George Orwell’s 1984” interpretada por Cynthia Erivo, Andrew Garfield, Andrew Scott y Tom Hardy, entre otros.