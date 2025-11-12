Estrellas que enfrentan primas de seguro millonarias después de los incendios de Los Ángeles

Nunca es una buena forma centrarse en cómo un desastre natural afecta desproporcionadamente a los ricos, pero es una idea particularmente mala en el clima actual, cuando frases como “cómete a los ricos” son tendencia en X.

Pero el quid de la cuestión es que muchas de las 12.048 propiedades residenciales destruidas en el Incendios en Los Ángeles en enero pertenecía a celebridades, entre ellas Adam Brody, Bancos Tyra, cristal billy, Mel Gibson, Juan Goodman, Antonio HopkinsParis Hilton, Eugene Levy, Julia Louis-DreyfusJohn C. Reilly y Millas Teller – y la mayoría eran propiedad de personas que eran al menos moderadamente ricas, una gran parte de las cuales eran creativos detrás de escena, ejecutivos, trabajadores de bajo nivel y otros miembros de la industria.

El valor medio de las viviendas perdidas en el Fuego de empalizadaque acabó con grandes franjas de Palisades del Pacífico y Malibú, fue de 3,7 millones de dólares, y 79 de ellos valían 10 millones de dólares o más. Con el Fuego Eatonque asoló sectores de clase media alta y clase trabajadora de Cambió y Pasadenael valor medio fue de 1,2 millones de dólares, todavía muy por encima del valor medio de 868.000 dólares de las viviendas en el condado de Los Ángeles.

Sería un error disminuir el dolor, la ansiedad y el trauma de las personas simplemente porque son ricas y famosas. Como todos los demás, no perdieron simplemente sus residencias. Los incendios quemaron lo que representa el “hogar”: seguridad, coherencia, comodidad, experiencias familiares compartidas y autoestima. Pero, parafraseando a F. Scott Fitzgerald, los ricos no son como nosotros. Tienen problemas especiales y privilegios especiales, los últimos de los cuales a menudo incluyen no sólo grandes reservas financieras, sino también un equipo de personas dedicadas a administrarlas, conocidos como gerentes comerciales.

Carrie Malcolm de CRM Business Management, con sede en Nueva York, tiene un cliente que perdió tres casas: una casa que estaba renovando, una casa que estaba alquilando y un condominio que compró para que viviera un pariente. La amiga del cliente le sugirió que usara lo que se conoce como “ajustador público” para resolver el asunto (presumiblemente) más rápidamente, pero pudo convencerlo de que el recorte del 10% del acuerdo por parte del ajustador era un precio demasiado alto. En su lugar, contrató los servicios de un abogado de la correduría de seguros Higginbotham, que tiene una fuerte relación con la empresa matriz de su empresa, NKSFB, para que actuara como intermediario con la aseguradora del cliente por una tarifa por hora.

“[The client] «Les han estado pagando todo el coste de la vida y sus bienes personales», explica Malcolm. Pero «es un poco complicado con la renovación [determining] lo nuevo y lo ya hecho”.

Christopher Curry de Forward Business Management no tuvo ningún cliente que perdiera sus hogares, pero ayudó a evacuar a algunos amenazados por los incendios, luego trató con compañías de seguros para asegurar reclamos por daños por humo y gastos de mudanza y alojamiento. Pero los clientes que sólo querían salir de Los Ángeles para evitar los incendios tuvieron algunos problemas con las leyes de California diseñadas para evitar el aumento excesivo de alquileres. «La cantidad que se les permitía alquilar era inferior a la hipoteca, por lo que iban a perder dinero en el trato si sólo querían salir de Los Ángeles por tres o cuatro meses», explica.

De cara al futuro, uno de los mayores problemas (quizás mayor que los permisos y la escasez de materiales y contratistas calificados) es el seguro de vivienda. Las tarifas habían estado subiendo durante varios años y, a raíz de los incendios, se dispararon. Esto se debe a que los angelinos adinerados tienden a vivir en montañas, laderas y cañones cubiertos de chaparral altamente inflamable, que son un excelente caldo de cultivo para incendios que se propagan rápidamente, impulsados ​​por vientos de Santa Ana de hasta 100 mph.

“[From] Desde Sunset Boulevard hasta Ventura [Boulevard]cualquiera que esté en esas colinas, les decimos a los clientes que van a pagar cerca de seis cifras por el seguro de propietarios de viviendas, y eso es cada año, en dólares después de impuestos», dice Mark Cattalini de Level Four Business Management, que tiene múltiples clientes, así como socios y empleados, que perdieron sus casas en los incendios. «Hemos visto las facturas de las personas triplicarse, cuadruplicarse. Hemos visto primas por un millón de dólares”. Aún más inquietantes son las personas mayores con ingresos fijos que de repente se encuentran frente a esa enorme factura. «No pueden permitirse el lujo de pagarlo, pero cuando intentas vender tu casa, nadie más quiere comprarla, porque no quieren pagar 100.000 dólares al año por un seguro de propiedad», explica.

Steves Rodríguez, de Freemark Financial, dice que los angelinos adinerados que buscan viviendas de alto nivel con tasas de seguro más bajas deberían explorar los apartamentos en áreas como Santa Mónica y Hancock Park, un gran vecindario rico en mansiones al sur de Hollywood que es anterior a Beverly Hills. “Su seguro probablemente será la mitad, si no menos”, señala.

Adam Yorkshire, de Yorkshire Management Group, dice que, históricamente, sus clientes con sede en Los Ángeles “cambiaban” cada cuatro o cinco años y compraban una casa mejor, lo que ya no es factible debido al alto costo del seguro. Como resultado, la gente busca mudarse a otros estados o salir del país por completo. Él dice: “La respuesta instintiva es ir a un punto no-[income]»Estado fiscal», como Florida, Nevada, Tennessee, Texas o Wyoming. «Y mucha gente sale y mira, y a veces se muda, y a veces regresa y dice: ‘Entiendo por qué Los Ángeles es tan caro'».

Es posible que quienes deseen comprar una casa en una zona de alto riesgo de incendio en California no puedan encontrar un seguro tradicional para propietarios de viviendas, sin importar cuánto paguen. Para ellos, existe el Plan FAIR de California, pero esa cobertura alcanza un máximo de $3 millones. También pueden recurrir a compañías de seguros “no admitidas”, que ofrecen más flexibilidad porque no están obligadas a seguir las regulaciones estatales. Pero si esas empresas pierden su capacidad de pago después de, digamos, un gran desastre natural, el estado no intervendrá y pagará sus reclamaciones como lo haría con una aseguradora “admitida” como State Farm o Allstate.

Tampoco siempre se puede contar con California. Mark Tinglof de Shephard Tinglof + Associates dice que el plan FAIR se niega a pagar los daños causados ​​por el humo en dos casas propiedad de uno de sus clientes. “Tengo que salir y contratar a un litigante para que persiga a la gente del Plan FAIR para poder recuperar los $500,000 a $600,000. [the client paid out of pocket] «Pero mi cliente está en una posición afortunada porque tiene mucho dinero».

Pero muchos de aquellos que parecen haber salido relativamente ilesos, con sus vidas, hogares y recuerdos irreemplazables intactos, han sufrido pérdidas indescriptiblemente dolorosas que ningún acuerdo de seguro puede mejorar. Uno de ellos es cliente de David Lloyd de Gelfand, Rennert & Feldman, quien se mudó a Palisades con su esposo hace un año y medio. Su casa sufrió daños por humo pero sobrevivió. Muchos de quienes la rodeaban no tuvieron tanta suerte.

«Ella y su marido se mudaron allí por motivos de comunidad», explica Lloyd. «Tienen que tomar una decisión muy desafiante sobre cómo van a vivir durante los próximos dos años, y mucho menos después de eso, porque la comunidad para la que se mudaron a Palisades no existe».