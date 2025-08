Estrellas ‘Platónicas’ Seth Rogen y Rose Byrne en la temporada 2

Dos años después de la temporada 1, se lanzó, Apple TV+»»platónico«Ha regresado para una segunda temporada de caos, percances y viajes por carretera por todo Los Ángeles. Mientras que la serie sigue a los ex mejores amigos Sylvia (Rose Byrne) y Will (Seth Rogen) Después de que recogen su amistad de un paréntesis extendido después de que Will se divorcie, «Platonic» hace la antigua pregunta: ¿Puede un hombre y una mujer no ser más que amigos?

La temporada 1 de «Platonic» terminó con Will y Sylvia reconciliando su amistad una vez más, y reveló que Will estaba comprometido con su jefe, Jenna (Rachel Rosenbloom) después de trabajar juntos durante unos meses. Con nuevos intereses amorosos, nuevas oportunidades de carrera y conversaciones sobre el sexo, la temporada 2 aumenta inmediatamente después de la temporada 1 como Will y la boda de Jenna está en el horizonte.

Byrne y Rogen hablaron con Variedad Sobre los dos primeros episodios de la temporada 2, la línea impactante que Jenna le dice a Sylvia en el baño, y qué juego muestra que creen que sus personajes «platónicos» prosperarían.

Se suponía que la temporada 1 de «Platonic» terminaría en la historia de Sylvia y Will, lo que lleva a una serie de antología después de una nueva temporada de amigos hasta Francesca [Delbanco] Y Nick [Stoller] Lo cambió a donde ambos regresarían para una segunda temporada. ¿De qué fueron las primeras conversaciones cuando comenzaron a planificar el próximo capítulo en la vida de Will y Sylvia?

Seth Rogen: Según mi memoria, comenzó cuando estábamos terminando de disparar la primera temporada, y recuerdo que estábamos disparando algunas de esas escenas en la boda que terminó la temporada con Carla. Fue mientras filmamos esas escenas que recuerdo haber hablado con Nick y Francesca y siendo como «No sé, ¿hay alguna manera de hacer que esto se sienta quizás un poco más abierto y, como, no lo envolvemos por completo?» Sentimos que la temporada tenía un final, pero ¿qué pasaría si siguiera adelante? Si continuara, no se sentiría completamente loco. Luego se les ocurrieron más ideas, y pensaron en una segunda temporada completa. Recuerdo que me pusieron algunas de las ideas para la temporada 2, y pensé que eran geniales y se sentían lo suficientemente nuevos, pero lo mismo que la temporada 2 fue emocionante.

Jadeé cuando Jenna le dijo a Sylvia que no era nada durante el episodio 2. Es una escena tan inesperada que siento que todos han pasado, que es la sensación de escuchar a la pareja de su mejor amigo decir algo duro sobre ti que nunca esperarías salir de la boca.

Rose Byrne: ¡Eso es correcto! Ese es un momento tan grande, extraño, incómodo, sorprendente.

SR: Jenna es una verdadera persona loca en ese momento.

Desde la perspectiva de Sylvia, ¿qué crees que realmente le duele más de escuchar eso desde Jenna, que está a días de convertirse en la esposa de Will?

RB: Es uno de esos comentarios que se pueden leer de muchas maneras diferentes. Es algo así, y es como ser un poco de gas. Estás como «espera, ¿qué? ¿Ella dijo eso?» Es un comentario de iluminación de gas que me he dicho en el pasado. Por supuesto, a lo largo de tu vida, la gente te arroja las cosas a tu manera y estás como «¿De qué estás hablando?» En el momento, te preguntas si están bromeando o si tal vez estás tenso. Es más complejo porque Jenna es la novia de su mejor amiga, y Sylvia está tratando desesperadamente de apoyar. Estoy tan contento de que ese momento haya resonado contigo.

En los dos primeros episodios, vemos que lucha con el hecho de que no es sexualmente íntimo con Jenna. En la temporada 1, Will pasa por un divorcio desordenado con Audrey, su ex esposa, donde los dos a menudo se conectan entre sí en lugar de hablar sobre sus problemas. ¿Crees que comparará inconscientemente a Audrey y Jenna de la manera en que ambos abordan el tema del sexo?

SR: Seguro. Creo que si estás en una relación sin sexo, probablemente te fijarías en las relaciones anteriores que tuvieran mucho sexo. Incluso si esas relaciones se sintieran disfuncionales en el momento, probablemente se sentirían más funcionales de alguna manera. Sobre la mayoría creo que Will es incapaz de tener una relación significativa, y creo que, en última instancia, no es alguien que esté hecho para estar en una relación a largo plazo. No creo que todos necesiten estar en una relación.

A lo largo de los primeros 2 episodios, es en última instancia Sylvia quien cambia la perspectiva de Will sobre su relación con Jenna. ¿Crees que Will y Jenna tendría una relación exitosa si solo hablaran sus sentimientos entre ellos?

SR: Creo que Will seguiría con su relación con Jenna. Simplemente se casaría y decidiría vivir una vida infeliz. Algunas personas preferirían ser asesinadas que tener una conversación incómoda, ¿sabes a qué me refiero?

En los dos primeros episodios, nos enteramos de que Charlie (Luke MacFarlane) se está preparando para aparecer en su programa de juegos favorito, «Jeopardy». Si Will y Sylvia pudieran llegar a un programa de juegos, ¿cuál iba a subir y ganar?

RB: Sylvia estaría en «¿Es pastel?» Porque soy bastante bueno para averiguar cuál es el pastel y cuál no es. Siempre puedes decir que siempre hay señales.

SR: Will definitivamente estaría en «desnudo y asustado».

Pude ver a Will ganando «desnudo y asustado» de alguna manera.

SR: ¡Lo sé! Siento que Will ganaría o él sería una de esas personas que come una fruta extraña y se va a casa el primer día. Él sería como «Oh, encontré algunas bayas», y luego la cámara lo cortaba como «Entonces, he estado cagando durante 24 horas seguidas y tengo que obtener helicóptero de Nueva Guinea».

RB: Siento que Sylvia debería ser competitiva desde el Outback. Mi amiga Miranda en realidad ganó «Celebrity Survivor» en Australia. Ella es una siciliana de cinco pies, y no pensarías en ver primero que sería candidata, y que era muy buena. ¡Ella jugó el juego! Nunca lo hubieras esperado. Sylvia prosperaría en ella.