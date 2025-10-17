Estrellas, IA y Daniel Day-Lewis

El BFI 2025 Festival de Cine de Londres llega a su fin este fin de semana con el estreno en el Reino Unido de fantasía feminista “100 noches de héroe. Entre el elenco que se espera que traiga algo de potencia estelar al Royal Festival Hall el domingo por la noche se encuentran Emma Corrin, Maika Monroe, Felicity Jones y Richard E. Grant.

Para muchos de los que han estado recorriendo la capital británica desde el estreno hasta la charla en pantalla y la velada de la industria durante lo que ahora parecen meses, “100 Nights of Hero” bien puede parecer un título adecuado para concluir. De hecho, aunque solo han pasado 12 días desde que Ryan Johnson, Daniel Craig, Andrew Scott, Cailee Spaeny, Kerry Washington y Mila Kunis ayudaron a abrir el festival con “Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery”, el calendario de la LFF se ha sentido más lleno de eventos que nunca. Los debates se han desatado en el ajetreado programa de la industria, las colas de espera para comprar entradas han serpenteado afuera de los lugares para los estrenos más populares y las estrellas, en masa, han salido con fuerza y ​​en grandes ofensivas de encanto, con los distribuidores utilizando el festival para lanzar premios y campañas de lanzamiento.

De la gran cantidad de actividad que ha estado ocurriendo, Variedad recoge las principales conclusiones del Festival de Cine de Londres de este año.

¿Quién necesita estrenos mundiales?

Cuando se anunció por primera vez la programación de la LFF, se notó la ausencia de estrenos mundiales de alto perfil. El festival nunca ha tenido el mismo atractivo que Cannes, Venecia, Telluride o Toronto para conseguir lanzamientos de primer nivel, pero ocasionalmente superó su peso con estrenos de películas como «Blitz» de Steve McQueen, «Matilda the Musical» y «Pinocho de Guillermo del Toro». Pero este año se hizo evidente rápidamente que no importaba gracias a un programa absolutamente repleto de casi todas las características importantes que se han visto en todos los demás festivales. “Hamnet”, “Sentimental Value”, “Jay Kelly”, “Bugonia”, “Is This Thing On”, “Frankenstein”, “Blue Moon”, “Christy”, “It Was Just an Accident”, “No Other Choice”, “The Testament of Ann Lee”, “Train Dreams”, “After the Hunt”, “Hedda”, “Rental Family” y “The Voice of Hind Rajab” ofrecieron solo una pequeña muestra de la producción de LFF. Menú 2025, que demostró que, si bien Londres no los recibe primero, los reúne a todos, y con talento a cuestas. Hay una buena razón por la cual La LFF ya es considerada el pistoletazo de salida internacional de la temporada de premios.

Charlas de pantalla estrellada

LFF cumplió con creces con una serie de Screen Talks repletas de estrellas este año, incluidas Yorgos Lanthimos, Richard Linklater y Chloé Zhao. Pero los programadores realmente se superaron al reservar nada menos que Daniel Day-Lewisel esquivo y enormemente celebrado actor que regresó a la pantalla después de ocho años retirado para dirigir la primera película de su hijo, «Anemone». Y la conversación de Day-Lewis no decepcionó: el tres veces ganador del Oscar al mejor actor ofreció anécdotas encantadoras, a veces incoherentes, de sus películas más queridas como “Mi pie izquierdo” y “El boxeador”, e incluso se pronunció sobre las críticas a su proceso de Método. Sin duda, los miembros de la audiencia salieron de NFT1 sintiéndose inspirados, encantados y ansiosos por volver a ver “Phantom Thread”.

Todo ha estado sucediendo fuera del festival

LFF es en gran medida un evento para el público, pero más allá de las proyecciones, charlas y alfombras rojas, ha habido todo un mundo de actividad adyacente al festival en los hoteles de lujo, clubes privados y bares de la capital británica, más este año que nunca. Además de innumerables sesiones de creadores de tendencias, proyecciones especiales y sesiones de preguntas y respuestas para los votantes, AMPAS celebró su recepción para los nuevos miembros, mientras que los Globos de Oro (por primera vez en 2024) celebraron un cóctel estrellado en el Hotel Dorchester. Por otra parte, UTA y Vogue tuvieron una velada especial en el nuevo local londinense del legendario restaurante italiano Carbone y Netflix no solo organizó su brunch anual, sino que abrió una exposición completa para “Frankenstein” (y consiguió que Jacob Elordi y compañía lo visitaran para su lanzamiento). Pero en 2025 también debutará un favorito de la Costa Azul en la LFF. Más conocido por sus galas de festivales más soleadas en Cannes y Venecia, amfar aterriza en Londres por primera vez el viernes por la noche con una cena y una subasta en el hotel Chancery Rosewood y la chica local Joely Richardson como anfitriona. Dado que las temperaturas en el Reino Unido han bajado notablemente en las últimas semanas, los invitados sin duda estarán encantados de saber que se llevará a cabo en interiores.

IA con el labio superior rígido

La IA se desarrolló silenciosamente en el Festival de Cine de Londres BFI de este año, apareciendo tanto en la programación como en el debate. “Memory of Princess Mumbi” de Damien Hauser utilizó paisajes generados por IA para imaginar una África futurista, mientras que “Future Botanica” invitó al público a co-crear ecosistemas especulativos con imágenes generativas. El nuevo Día de la Industria Ampliada de la LFF destacó 11 proyectos que abarcan IA, XR y juegos, junto con un panel que rastrea representaciones de inteligencia artificial desde “Metropolis” hasta “Ex Machina”. En su entrevista de Variety, se le preguntó a la directora artística Kristy Matheson si alguna vez programaría una película protagonizada por un intérprete de IA como Tilly Norwood – una pregunta apropiada, dado que “Londres” es la supuesta ciudad natal de la actriz de AI. Sin embargo, en comparación con Bucheon, Busan, Shanghai y Tokio, donde la IA está cada vez más al frente y al centro, el enfoque de Londres sigue siendo mesurado, tanteando las aguas en lugar de declarar un abrazo total.

Etiqueta para ir al cine en el centro de atención

Las redes sociales estuvieron repletas de quejas en esta edición sobre la etiqueta cinematográfica de algunos miembros de la audiencia, un asunto que se intensificó cuando el festival aclaró en su boletín del 13 de octubre que “el uso de teléfonos y computadoras portátiles” durante las proyecciones de prensa y de la industria estaba “permitido para tomar notas”. «¡FFS! Los festivales de cine suelen ser uno de los pocos lugares donde no tengo que decirle a la gente que guarde sus teléfonos durante las proyecciones», se lamentó un usuario de X, mientras que otro dijo que había notado más «tensión en el aire» en general, reportando «públicos exasperados y/o groseros, discusiones a punto de estallar, muchos silencios». De hecho, es posible que todos necesiten calmarse.