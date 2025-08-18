Estrellas de ‘Real Housewives of London’ en el drama de la temporada 1, Dentygate

La franquicia «Real Housewives» finalmente ha aterrizado en Londres, y sus estrellas son prometedoras té caliente y drama de proporciones reales.

En el episodio debut de «The Real Housewives of London«Que ahora está transmitiendo dejarLos espectadores se encuentran con cinco de las seis mujeres encantadoras del programa: el trasplante australiano y la ex universo de Miss Galaxy Juliet Mayhew; Finance Maven convertido en la emprendedora del pastel Nessie Welschinger; alumno de «Real Housewives of Jersey» (otro spin-off internacional) y Fashionista Karen Loderick-Peace; La propietaria y modelo de negocios de cuidado de la piel, Amanda Cronin y la socialité de alta sociedad, Panthea Parker. Juliet Angus, un miembro del reparto estadounidense y un miembro fundador de «Ladies of London» de Bravo, se presentará en el programa en un momento posterior.

En solo 45 minutos en la pantalla, la riqueza se hace alarde, las personalidades se revelan y se previsecen las historias. Cronin se presenta como el líder, reuniendo a las damas para una celebración internacional del Día de la Mujer para llevar su floreciente marca de cuidado de la piel. Mayhew muestra su morada no tan humilde, completa con una cancha de tenis, y deja caer algunos nombres reales, mientras que Loderick-Peace está sometiendo a renovaciones masivas a una casa ya de millones de libras. Welschinger demuestra que tiene lo mejor de ambos mundos al correr por su pasado como banquero de inversiones mientras hornea un pastel para la fiesta de Cronin, y Parker se establece como un petardo al ver el primer escándalo del programa. Al final del episodio, Mayhew y Parker se enfrentan en la fiesta de Cronin sobre la lealtad de Mayhew a una amiga dentista que Parker afirma le dio a su hijo siete rellenos en lugar de arreglar sus aparatos ortopédicos.

Todo es bastante tonto, pero como Variedad Descubrido al ponerse al día con las seis amas de casa en persona, el incidente claramente todavía tiene nervios. Como dice Angus: «Puedo sentir la tensión. Es palpable». Siga leyendo para obtener más información sobre el llamado «Dentygate», eligiendo estar en «Real Housewives» sobre el reinicio «Ladies of London» de Bravo y sus iteraciones favoritas de franquicias.

¿Cuándo recibió la llamada por primera vez sobre «Real Housewives of London» y cuál fue su reacción?

Juliet Mayhew: Recibí la llamada el verano pasado. Estaba en Nueva York con Caroline Stanbury: estaba haciendo su reunión por las amas de casa «Dubai» y me habían visto en sus sociales. Pensé que era un engaño. Ella dijo: «No, cariño, están reclutando para ‘Real Housewives of London'». Estaba como, «¿Hablas en serio?» Ella dice: «Llamarles». Y yo digo: «¿Cómo va a funcionar eso si no estás en eso?» Bueno, más para mí porque aquí estamos.

Juliet Mayhew

Juliet Angus: El mío no es tan sencillo: creo que es justo decir que se hablaba de dos programas en la ciudad. Entonces sí, «Damas de Londres», lo que he hecho, y esto. Y sí, se acercaron el verano pasado, y pensé que probablemente debería estar haciendo «Damas de Londres», pero creo que se redujo a la marca y haciendo algo diferente. ¿Por qué volver a algo que has hecho antes?

Nessie Welschinger: Intentaron ponerse en contacto conmigo el verano pasado también, pero ignoré todo durante seis meses porque pensé que era un engaño. Y yo también estaba en Nueva York y Julieta [Mayhew] Me llamó y dijo: «Estos tipos están tratando de ponerse en contacto contigo, ¿llevarías su llamada?» Y dije: «Oh, ¿es real?» Y ella dijo: «Supongo que sí». Luego tuvimos una charla, y el resto era historia. Creo que fui su última contratación.

Karen Loderick-Peace: Cuando recibí la noticia, estaba emocionado, estaba en la luna. Era como la Navidad, el Año Nuevo y el cumpleaños habían llegado temprano en uno. Un momento de pellizco.

Amanda Cronin: También me acercaron para otro espectáculo, y luego esto apareció. Nuevamente, no estaba realmente seguro de qué se trataba, si fuera real. Y luego me extendí y tomé un café con [the producers] Y luego al día siguiente, fui a la cámara. No lo esperaba, salió de la nada y estaba mirando algo más en ese momento. Pero cuando descubrí que eran las «verdaderas amas de casa», ese es el verdadero negocio.

Amanda Cronin

Getty Images para Hayu

Panthea Parker: Igual que yo, pensé que era un engaño, así que lo ignoré durante unas semanas y luego se extendieron nuevamente. Y luego me llamaron, y yo dije: «Oh, Dios mío, cariño, ese era yo hace 15-20 años, no ahora! ¡Me encontraste en el momento equivocado. ¿Qué estás haciendo? De ninguna manera, absolutamente no. ¿Sabes quién es mi esposo? Soy abogada de amante, me siento con señores, de ninguna manera». Y me reí y fui a cenar esa noche yendo: «Están enojados. ¿Te imaginas?» Quiero decir, Kate Middleton viene a [my country estate] para venir a jugar al rugby contra mi hijo. Y sí, lo que sucedió es que son muy buenos en su trabajo.

¿Estaba familiarizado con los otros espectáculos de «Real Housewives» y, de ser así, cuál es tu favorito?

Mayo: Nos encantan los australianos, pero tengo que decir «Beverly Hills». Eso tiene algunos íconos reales y creo que realmente lo traen. Y para ser justos, ese es realmente el único que he seguido a lo largo de los años. Tienen algunas excelentes personalidades en ese programa, así que se lo daré a las chicas: Erika Jayne, me encanta su sequedad.

Angus: Probablemente diría «Beverly Hills» y «Nueva York». He vivido en ambas ciudades y soy una gran chica de la ciudad.

Welschinger: Oh, me encanta «Salt Lake». Me encanta todo el elenco de «Salt Lake», y Lisa Barlow también me dio excelentes consejos para el espectáculo.

Angus: Necesito ver eso.

Loderick-peace: Me encanta «Atlanta» y «Beverly Hills». Mi ama de casa favorita es obviamente Lesa Milán de «Dubai», pero amo a Kyle [Richards] De «Beverly Hills», porque ha estado en el programa durante tanto tiempo y no importa qué, ella continúa. Y me encanta eso de ella: su resistencia.

Karen Loderick-Peace

Getty Images para Hayu

Cronín: Me encanta «Salt Lake» – Lo he visto desde el primer día, y estaba muy cerca de Meredith [Marks] antes del espectáculo. Pero también me encanta «Beverly Hills» y «Orange County». Los vi a todos al principio. Yo era un gran fan. Kathy Hilton, Kyle [Richards]Meredith [Marks] – y amo a Mary [Cosby].

Parker: Nunca había visto «Real Housewives» nunca. Solía amar «los Kardashians», y luego me casé y mi esposo me gusta: «Tu cerebro se convertirá en papilla». Pero hice algo de tarea, y he visto todo el «Nueva York» original, diría que ese es el verdadero negocio, en mi humilde opinión.

Hablemos del episodio 1. Juliet Angus, todavía no nos hemos presentado, pero cuéntame un poco sobre cómo ha sido ser el estadounidense en el elenco.

Angus: Hay algunos de nosotros aquí, y sé que hay mucho más querer venir. Pero me encanta agitar la bandera aquí. Estoy muy bendecido de vivir aquí. He vivido en Chicago, LA, Nueva York, Montreal y sentimos que esto está en casa ahora. Mis hijos fueron criados aquí, y creo que esta es una gran representación, este elenco y este grupo de mujeres, de lo que realmente se trata de Londres. Todos somos muy diferentes, de diferentes partes del mundo, tenemos tales individualidades para nosotros, de lo que realmente se trata de Londres.

Juliet Angus

¿Cuál fue su reacción general al primer episodio?

Mayo: Ver a ti mismo en la película siempre es una gran sorpresa para todos. Creo que fue genial cómo lograron editar y dar espacio para que cada uno de nosotros nos mostremos a nosotros mismos, nuestras personalidades y nuestras familias. Veamos cómo se desprende.

Loderick-peace: Creo que la producción hizo un buen trabajo. Cuando lo vi, digo: «Estas personas son increíbles». Quiero decir, el hecho de que continuó de una manera tan hermosa y orgánica, y la forma en que muestran a Londres y nuestras casas y todo, simplemente lo hacen ver tan hermoso, tan impecable.

Cronín: Creo que el episodio 1 fue realmente importante para establecer la escena y solo vemos a Londres con su mejor luz y el hermoso glamour y elegancia de las mujeres y de la forma en que vivimos. Creo que capturamos eso, y luego el drama también. Tiene un poco de todo.

Hablando de drama, las cosas se calientan inmediatamente entre Juliet Mayhew y Panthea sobre «Dentygate». ¿Ustedes dos se arrepenten de cómo se puso eso o pensamos sobre cómo se retrató en la pantalla?

Mayo: Creo que reaccioné la forma en que reaccioné porque no estoy contento de que se hablen de buenos amigos. Pero fue traído a la cámara, y lo tratamos como uno lidiaría con ella. No todos vamos a subir o tener las mismas opiniones sobre las cosas o mirar las cosas de la misma manera, por lo que es lo que es. Y eso es real; Eso es televisión de realidad.

Parker: Sí, eso es real. No podía sentarme allí y ser falso, ya sabes. Obviamente, las amistades dan un giro y esperas un cierto: si me topé con ella en otras partes, ella nunca fue tan cálida. Así que sí, ella fue tan cálida ese día, fue como mi nueva mejor amiga, y yo digo: «Oh, Dios mío, esto no es lo que ha estado sucediendo». Por lo tanto, no hubiera sido real si nos hubiéramos llamado antes de esto y resolvieran nuestros problemas. Supongo que los productores saben lo que están haciendo. Tal vez querían esto, ¿verdad?

Panthea Parker

Getty Images para Hayu

Mayo: Creo que seis años es mucho tiempo para aferrarme a algo, así que vivo cada día como viene.

Loderick-peace: No necesariamente creo que los productores lo querían, porque he hablado con Panthea antes y creo que Panthea caminar en la habitación y ver a Juliet Mayhew de nuevo, creo que ahí es donde las emociones comienzan a funcionar. Así que no es como si la producción lo hubiera querido, porque estábamos siendo genuinos, estábamos siendo reales. Pero creo que para Panthea, eso provocó un nervio cuando vio a Juliet y tuvo que estar en una habitación con Juliet. Así que creo que de ahí es de donde proviene.

Parker: Creo que todos estamos en una edad en la que solo quemamos puentes, avanzamos, bloqueamos, bloqueamos, bloqueamos.

Welschinger: Gran pregunta, por cierto.

Angus: Literalmente, puedo sentir la tensión. Es palpable.

Ok, sigue adelante! Si tuviera que describir el resto de la temporada en pocas palabras, ¿qué diría?

Mayo: Aventurero.

Angus: Oh, Dios. Como, Fight Club.

Welschinger: Yo diría que los fuegos artificiales, buenos y malos.

Loderick-peace: Terremoto. Volcán.

Cronín: Es una montaña rusa.

Parker: Aún más drama.

Nessie Welschinger

Esta entrevista ha sido editada y condensada por claridad.