Estrellas de la Tierra Alex Lawther y Lily Newmark en el episodio 7

Los niños son el futuro, o eso se les dice en todo el «Alien: Tierra» de FX. Después de ser seleccionado para someterse a un procedimiento en el que su conciencia se coloca dentro de un cuerpo híbrido adulto, cada niño es llevado a Neverland Research Island, donde se considera el futuro de la inmortalidad para los consumidores de todo el mundo. Para los niños con enfermedades terminales elegidas, es una oportunidad para curarse de todas las enfermedades, dejando efectivamente todo lo que alguna vez supieron a medida que comienzan sus nuevas vidas.

A medida que los niños comienzan a acostumbrarse a sus cuerpos adultos y a cambiar las emociones, uno de los híbridos, las puntas (Lily Newmark) revela a dos de los científicos principales, Dame Sylvia (Essie Davis) y Arthur Sylvia (David Rysdahl) que está embarazada, revelando signos de trauma pasado de su hogar anterior. En un intento por mediar en la situación y evitar más flashbacks, Dame Sylvia borra su memoria, dejando a las puntas en un estado de confusión sobre lo que se ha perdido después del bloqueo de maginot de la USCSS. Después de que Wendy (Sydney Chandler) descubre que Nibs le ha borrado la memoria, ella le confía sobre la corporación que borra su pasado, mientras que el hermano mayor de Wendy, Joe ((Alex Lawther), comienza a formular un plan para sacar a su hermana de la isla antes de que la dañen.

«Para las puntas, su punto de inflexión es cuando es rizado [Erana James] La consolamos en su habitación y Wendy les dice que Tootles [Kit Young] está muerto ”, dice Newmark Variedad. «Despara esta nueva comprensión de que no son inmortales, y que los niños perdidos son de hecho capaces de morir. Si ella se queda en Neverland, hay un alto potencial de que pueda morir, y todavía no está preparada para eso».

Mientras Wendy confía en las puntas que los científicos adultos han comenzado lentamente a borrar partes de su memoria, Joe observa a su hermana finalmente comienza a ver los verdaderos colores de Prodigy Corporation, y cómo comienza a afectar la vida de los niños híbridos. «Todo está vinculado con el hecho de que nadie parece estar cuidando a los híbridos», dice Lawther. «Independientemente de si son niños o más que humanos, claramente no están completamente desarrollados y son vulnerables, y nadie parece asumir la responsabilidad de esa vulnerabilidad. El daño se ha hecho con las puntas, tal vez irrevocablemente».

Cuando Nibs, Joe y Wendy comienzan su viaje a encontrar un escape de la isla, los híbridos se enfrentan a las tumbas marcadas de sus vidas pasadas. Nibs revela a Wendy y Joe que su nombre de nacimiento solía ser Rose Ellis antes de someterse a la transferencia de memoria a su cuerpo híbrido. Mientras Nibs estudia su tumba, los dos hermanos finalmente pueden ver el lugar donde el cuerpo de Wendy fue enterrado, marcado con su antiguo nombre: Marcy Hermit.

Al ver los últimos restos de su vida pasada como Rose Ellis, Nibs llega a un acuerdo con su nuevo cuerpo y las posibilidades de libertad. «Ella encuentra increíblemente empoderante en ese momento para ver que ha muerto, pero no realmente, porque está viva y observándose a sí misma», dice Newmark. «Ella se inspira en la perspectiva de ser inmortal en este cuerpo adulto sintético increíblemente poderoso, y por eso ves este cambio. Al estar allí arriba [on Neverland Research Island]Ella va a ser una nueva persona con una vida mucho mejor «.

Para alguien como Joe, que está de luto activamente por la pérdida y el regreso de su hermana menor, Lawther revela que ver la tumba por primera vez para su personaje es una experiencia fuera del cuerpo que presenta varias preguntas.

«En ese momento, Joe finalmente se enfrenta a la realidad durante los últimos seis episodios que ha estado tratando de evitar», dice Lawther. «Ha habido muchas preguntas que ha pasado por alto, incluido el hecho de que su forma física ya no se parece a la hermana que alguna vez tenía. Joe había entendido que su hermana necesitaba cuidar cuándo estaba terminalmente enferma, y ​​que el cuidado estaba relacionado con una niña de 12 años. ¿El ataúd de Marcy?

En los momentos finales del episodio, los tres personajes finalmente llegan hacia el muelle de Docking Neverland antes de ser detenidos por los soldados de la corporación Prodigy. Mientras NIBS exclama que nunca volverán a su nuevo hogar, uno de los soldados le arremeta, arrojando su amado avalancha de avellanos, Sr. Strawberry, al océano. Nibs inmediatamente toma represalias, mostrando cuán poderosos son los híbridos cuando arranca la mandíbula del soldado. Es el momento en que la audiencia ve la ira que Nibs y Wendy han estado reprimiendo por dentro, mientras luchan contra la corporación que quitó sus nombres y quiénes fueron.

«Nibs está tan subestimado hasta ese mismo momento», dice Newmark. «La gente piensa que es tan frágil, vulnerable e incapaz de defenderse de sí misma que olvida que no es solo una niña. Es una máquina cuyos poderes no tienen precedentes. Además, el soldado merecía el ataque, porque nadie arroja al Sr. Strawberry al agua».

Después de que Nibs ataca a Siberian (Diêm Camille), uno de los soldados de Prodigy Corporation que trabaja junto a Joe, toma el momento para aturdir las puntas con una pistola eléctrica, cerrándola efectivamente de dañar al resto de los soldados. Después de que Wendy es testigo de que su hermano se vuelve contra un híbrido y aparentemente respaldar Prodigy Corporation, muestra que su dinámica hermana nunca será la misma que antes.

«En esa escena, Joe revela que tiene una jerarquía de atención en la que los humanos biológicos para él tienen prioridad sobre cualquier otra cosa en ese momento», dice Lawther. «Supera una contradicción, porque Joe ha estado diciendo que es el único que probablemente cuidar al híbrido que es su hermana, pero tal vez esa no es la verdad. Si está tan dispuesto a disparar a las nietas, deja muy claro que hay un orden en el que valora ciertas vidas sobre otros. Le faltan de una manera que Wendy necesita que no lo esté, y lo necesita para no disparar a sus amigos con una máquina eléctrica con una máquina eléctrica».

Si los tres hubieran salido de la isla de investigación, ¿cuál habría sido el mejor escenario para su libertad? «Todo lo que quiere es la libertad y la seguridad, por lo que si ella pudiera escapar, me gustaría que ella hiciera una caminata muy larga por una montaña y grita en la cima», dice Newmark. «Solo quiero que ella descargue toda esa ira. También quisiera que ella y el Sr. Strawberry vayan a nadar juntos en el océano y gritaran al abismo».