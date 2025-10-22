Estrellas de Broadway de Esperando a Godot, Ajedrez y más secretos de derrames

Una inauguración en Broadway a menudo marca la culminación de un viaje de años para los colaboradores que han creado un espectáculo, ya sea que estén trabajando en un nuevo musical o en la reposición de una obra familiar. En el último episodio de gran tamaño del podcast de teatro de Variety, “Stagecraft”, las estrellas detrás de algunos de los títulos más populares de la temporada 2025-26 compartieron algunos de sus secretos detrás del escenario ahora que sus propios espectáculos se estrenaron en Broadway después de años de desarrollo.

Escuche el “Escenografía”pódcast a continuación:

Hablando a principios de este mes en el Variety Negocios de Broadway 2025 desayuno presentado por Banco Nacional de la ciudadNombres notables como Keanu Reeves, Kristin Chenoweth, Stephen Schwartz, Lea Michele y más llevaron a los oyentes detrás de escena de cuatro producciones que ahora llamaron la atención en el distrito teatral: “Chess”, “Ragtime”, “The Queen of Versailles” y “Waiting for Godot”.

Las discusiones y paneles de conversación de la mañana se presentan en su totalidad en el último episodio de “Stagecraft”. Entre las cositas que se dejaron caer en el camino:

Durante tres años de preparación para la reposición de “Waiting for Godot”, que ahora recauda mucho dinero en taquilla cada semana, los protagonistas principales (y estrellas de “Bill and Ted”) Keanu Reeves y Alex Winter estudiaron payasos y butoh, la forma de danza japonesa, para darle vida física a los dos vagabundos que retratan en el programa.

El sorprendente conjunto en forma de embudo de esa producción ha generado una serie de apodos, incluidos «el ojo», «la alcantarilla», «el portal», «el Habitrail» y «el subwoofer».

En la sala de ensayo de “Chess”, había una partida de ajedrez abierta y en curso disponible para que jugaran los actores y creativos. (Las estrellas Aaron Tveit y Nicholas Christopher pueden interpretar a prodigios rivales del ajedrez en el programa, pero nunca se han enfrentado en un tablero de ajedrez en la vida real. Al menos no todavía).

Brandon Uranowitz, que ahora interpreta a Tateh en “Ragtime” en Broadway, apareció como un niño en el estreno mundial del musical en 1996 en Toronto antes de que el musical se trasladara a Broadway en 1998. “Trajeron a todos los miembros del elenco a Broadway excepto a mí”, se rió Uranowitz.

Chenoweth no sólo es la estrella de “La reina de Versalles”, sino que también es productora de Broadway por primera vez en el programa. «Aún estoy aprendiendo. Me encanta», dijo. «Realmente disfruto el proceso y espero hacer más, no sólo por mí sino por otros actores en los que creo».

También durante sus conversaciones, tanto Michele como Chenoweth dijeron que sus últimos roles les dieron la oportunidad de probar algo nuevo. Para Michele (“Spring Awakening”), fue la oportunidad de interpretar a una mujer adulta: “Es la primera vez que realmente interpreto a una adulta en Broadway”, dijo. “En todos los programas que he hecho, literalmente interpreté a la Niña en ‘Ragtime’. [in 1998]e incluso en ‘Funny Girl’, ella comienza a los 16 años antes de envejecer”, dijo el actor.

Mientras tanto, Chenoweth dijo que disfruta la oportunidad de interpretar a una persona real en “La Reina de Versalles”, basada en un documental de 2012. “Gané un Tony por interpretar una caricatura [in ‘You’re a Good Man, Charlie Brown’]y yo interpreté a una chica de Oz [in ‘Wicked’]», bromeó. «‘Reina de Versalles’ parecía el movimiento correcto».

Los paneles de Business of Broadway del día también revelaron los orígenes secretos de algunos de los grandes espectáculos de la temporada, incluido el momento de inspiración divina que condujo al nuevo “Godot”. Como recordó Reeves: “Estaba en una habitación de hotel alrededor de la 1:00 am con desfase horario en Londres, y estaba en un estado de fuga, y entonces algo vino del universo y dijo: Haz ‘Esperando a Godot’ con Alex’”.

Para escuchar la conversación completa, escúchela en el enlace de arriba o descárguela en plataformas de podcast que incluyen Pódcasts de Apple, Spotify y el Red de podcasts de Broadway. “Stagecraft” terminará con este episodio, pero escuche más charlas teatrales en los próximos episodios de “Variedad diaria» podcast.