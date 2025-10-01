Estrellas de Bill y Ted ‘Keanu Reeves y Alex Winter en Broadway Reunion

Fieces con Napoleón y Sócrates, frustraron a los robots asesinos del futuro y se burlaron de la muerte. Ahora Keanu Reeves y Alex WinterQuien interpretó a Metalhead Slackers en tres películas de «Bill & Ted» durante cuatro décadas, llevan su acto de amigos a Broadway. Solo en lugar de tratar de cocinar una canción de rock lo suficientemente excelente como para unir a la humanidad, las Reeves y el invierno están matando el tiempo hasta que el personaje más esquivo de Samuel Beckett pueda hacer una gran entrada en «Esperando a Godot. »

«Bill y Ted son el elefante en la habitación», dice Winter, reconociendo que la gente de la asociación tiene con las dos estrellas. «Keanu y yo los hemos jugado a lo largo de los años, pero somos más que eso. También somos amigos fuera de cámara y tenemos nuestras propias vidas juntos y nuestra propia relación. Siempre nos acercamos a jugar a Bill y Ted de una manera muy sólida y sincera, no pensamos en ellos como personajes de dibujos animados, y estamos tratando de aportar el mismo enfoque a este programa».

Reeves y el invierno están a menos de 24 horas desde su primera presentación de vista previa, una experiencia que Reeves de aspecto cansado describe como «aterrador pero estimulante». Es la culminación de más de tres años de preparación, durante los cuales los actores tomaron clases de payaso, estudiaron Butoh, consultó a Beckett Scholars y recorrieron los archivos de la Universidad de Reading, donde se almacena la colección del dramaturgo.

«La obra puede ser bastante educada en la forma en que se produce, y solo estás parado allí», dice Winter. «A veces, los actores simplemente se mueren mientras esperan que termine esas largas pausas, y a veces se siente mucho. Así que tuvimos que hacer cualquier cosa que pudiéramos para evitar eso».

Fue a Reeves quien se le ocurrió la idea de revivir «esperar a Godot» con el invierno. «Me sorprendió Muse Lightning», recuerda Reeves, «e inmediatamente faceté a Alex».

La pareja rápidamente decidió alistar a Jamie Lloyd, el director británico de Hotshot conocido por sus avivamientos radicales de todo, desde la «traición» de Harold Pinter hasta el «Sunset Boulevard» de Andrew Lloyd Webber, para ayudar a dar vida al programa. Se conocieron en Babbo, un acogedor restaurante italiano cerca de Washington Square Park que sirve pasta casera a la élite de Manhattan.

«Todos estaban tan emocionados de dar la bienvenida a Keanu y Alex que seguían trayendo más comida al punto de que la mesa estaba desbordando», recuerda Lloyd. «Y luego Keanu se levantó en medio de este pequeño restaurante y comenzó a actuar en la primera escena donde Estragon intenta quitarse la bota. Y está rodando en el piso, actuando a Beckett en vivo en el oeste de la aldea».

Muestra la intensidad desinhibida que los dos amigos están trayendo a uno de los espectáculos más notoriamente difíciles de interpretar y realizar.

Organizado por primera vez en 1953, «Waiting For Godot» es alrededor de dos hombres (Vladimir y Estragon) que le pertenecen a su tiempo y filosofa, con la esperanza de que alguien llamado Godot finalmente aparezca y les ofrezca salvación. A lo largo de los años, «Waiting for Godot» ha sido frecuentemente revivido y reinventado; Generaciones de artistas han luchado con la obra esotérica que se considera una alegoría de la religión organizada, la política de la Guerra Fría y, a veces, el sadomasoquismo.

«Nuestro enfoque ha sido ‘Ok, tratemos esto como una nueva obra'», dice Reeves. «‘Soplemos el mandala de arena del pasado, como este es un texto completamente nuevo'». Mimes desempolvando los granos finos de sus manos.

Inicialmente, Reeves sugirió que la pareja alternara las noches como Estragon y Vladimir, pero Lloyd los disuadió de asumir ese desafío. «La idea de memorizar toda la obra se sintió como una hazaña demasiado grande para cualquiera», dice Lloyd.

En cambio, Reeves se convirtió en Estragón, el dúo más simplista y sufriente, mientras que el invierno abordó Vladimir, el carácter más dominante y detallado. Lloyd, quien cree que la historia trata sobre la amistad, alentó a los actores a aprovechar su propia relación, un vínculo no solo a través de su trabajo en la franquicia «Bill & Ted», sino de ascender a través de las filas de Hollywood.

«Ambos estamos en nuestros 60 años ahora. Ambos hemos vivido mucha vida, buena y desafiante, y todo se trae a la obra», dice Winter.

Ni Winter ni a Reeves se preocupan mucho si el público compró boletos que esperan más Bill y Ted Good Times, solo para enfrentarse con el molesto existencialismo de Beckett.

«Lo que sea que los atrapa en el teatro», dice Reeves.