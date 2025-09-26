Estrellas, comercio, disminuyendo del dominio de la película estadounidense

SAN SEBASTIAN, España-Un intenso y en algún momento Sunny San Sebastián Film Festival redondeó su última curva el viernes con grandes anuncios de producción del mundo español, y un equilibrio de estrellas- Angelina Jolie, Jennifer LawrenceCOLIN FARRELL-Se estrenos y plataformas de la industria, como una conferencia de inversores creativos, coorganizado por Finanzas de Media CAAQué director de festival José Luis Rebordinos ha hecho su sello distintivo.

Ocho conclusiones y ofertas de una edición clásica de Rebordinos.

Estrellas

Angelina Jolie habló sobre una actuación de una manera que nunca antes había escuchado, hablando francés en la jugadora de la competencia de San Sebastián «Couture». También dijo que «ama», pero «no reconoce» su país de origen, Estados Unidos Farrell reflexionó sobre cómo la adicción pasada afectó su actuación de «balada de un jugador pequeño»: «Me alegro de haber dañado mi cuerpo y mi cerebro, no mi cuenta bancaria». Jennifer Lawrence, una homenajeada de Jennifer de San Sebastián Donostia, provocó problemas con los problemas más grandes en «Die My Love» de Lynne Ramsay: «Recientemente, las madres han sido vistas como humanas y que soportan mucho trabajo diariamente», dijo.

Comercio

Si tuviera más hoteles y buscados, San Sebastián podría celebrar un poderoso mercado formal, robando parte de la potencia de fuego de Toronto, ya que inclina su propio mercado en 2026. Como era, el mercado informal de San Sebastián encontró un impulso justo. «Hubo muchos extranjeros, ejecutivos franceses por todas partes, italianos, alemanes», dice Antonio Saura en la agencia de ventas Latido Films, que llevó a un equipo de tres miembros a San Sebastián. «Puede que no sea un mercado formal, pero hay uno». Dicho esto, tomará algo de tiempo para que se hagan públicos muchos de los acuerdos. «¿Cuántas de tus películas se vendieron a los Estados Unidos en Toronto?» Patrick Wachsberger de 193 le preguntó a Roeg Sutherland de CAA Media Finance en la Conferencia Creative Investors. «Todos lo harán», respondió Sutherland.

Títulos de zumbido

«Belén» de Dolores Fonzi jugó muy, muy bien con la multitud, y acaba de ser elegido como la sumisión de Oscar de Argentina. La comedia checa oscura «Beings desagradecidos» obtuvo muchas risas y aplausos estridentes en su estreno. De las películas españolas, la vulnerabilidad de la familia y la vulnerabilidad para adolescentes de Alauda Ruiz de Azua, obtuvieron una vulnerabilidad familiar y vulnerabilidad para adolescentes, obtuvieron puntajes más altos de cualquier película desde cualquier lugar de una piscina de críticos locales de El Diario Vasco, seguido de «Happy Valley Stories» de José Luis Guerin «, que descubre una resonancia global en una suburbio supuestamente de barrilona.

¿Dominio estadounidense disminuye?

Cuando la conferencia de inversores creativos aún muy exitosos de San Sebastián se lanzó en 2023, hubo una suposición subyacente de que Europa podría aprender de la experiencia del mercado estadounidense y beneficiarse de su músculo de distribución. Solo dos años y una huelga de Hollywood más tarde, y la bota parece estar avanzando hacia el otro pie. La sesión estelar de este año se convirtió en potencias europeas, con los principales ejecutivos de Fremantle, Mediawan, Studio TF1 y Vuelta. «El mundo que se está centrando en las películas estadounidenses se ha ido», dijo Roeg Sutherland de CAA Media Finance, diciendo que estaba citando a Vincent Maraval de Goodfellas y preguntando a Wachsberger de 193, donde estaba filmando su próxima película. Sintomáticamente, 193 acaba de comenzar a producirse en la película francesa de Lazlo Nemes «Moulin», protagonizada por Gilles Lellouche como el héroe de resistencia francesa.

The Rub: EE. UU. Distribución

¿Por qué está disminuyendo la importancia de los Estados Unidos? «Tenemos un pequeño problema en los Estados Unidos porque es muy difícil recuperar el crédito fiscal», dijo Sutherland. «Louisiana es difícil, Nueva York imposible. Y eso se combina con el hecho de que hacer una película allí es mucho más caro». Otro bugbear: los distribuidores estadounidenses más grandes ahora rara vez son las películas previas a la compra, sacándolas de la ecuación de financiamiento de películas. Esa es también una buena razón por la cual, como señaló Rodolphe Buet de Studio TF1, que es «desafiante financiar películas de Europa en $ 20 millones, $ 25 millones a $ 50 millones». Sin embargo, una nueva caballería estadounidense puede estar cabalgando a la vista: cuatro nuevos distribuidores estadounidenses, señaló Sutherland. Uno, la fila K ent., Hizo uno de los grandes negocios en Toronto, comprando el reinicio «Cliffhanger».

España y América Latina Hay Sway

Desde los directores de festivales, Diego Galán y Manuel Pérez Estremera de la década de 1980, San Sebastián se ha convertido en la plataforma más destacada del mundo para el cine de habla hispana. Esto rara vez se ha sentido con tanta fuerza como en 2025. Las cinco películas que superan la encuesta de los críticos españoles en El Diario Vasco son en español: «domingos», «Happy Valley Stories», «Maspalomas», «The Currents» y «Los Tigres». Muchos grandes estrenos mundiales: «She Walks In Darkness», «Karmele», «Belén», «27 noches» y «limpio», provienen de España y América Latina.

Y por qué …

¿Por qué es otra pregunta? Principalmente, las películas más ambiciosas en términos de la industria en ambos territorios están cada vez más impulsadas por los operadores de SVOD, dirigidas este año por Movistar Plus+ Detrás de «Dominios» y «Los Tigres», y Netflixque produjo «She Walks In Darkness», «27 noches» y «Clean»; «Belen» es una producción de Amazon MGM Studios. Los tres operadores apuntan al impacto del mercado local. Una gran victoria de Cannes puede hacer maravillas para el público en casa, por supuesto: piense en «Sirât» de Movistar Plus+. Pero los tres servicios de transmisión están frenando algunos de sus mayores y mejores columpios en español para San Sebastián, el evento de películas más impactante del mercado local.

Palestina

Pedro Almodóvar, Javier Bardem, Alex de la Iglesia, el director del festival de San Sebastián José Luis Rebordinos y el ministro de cultura española Ernest Urtasun se unieron a miles de otros manifestantes de Gaza el miércoles después de una emisión de «la voz de Rajab hind», llevando a Banners Banguing: «Stop the Genocide, Cinema con el Palestino» y «Urgent Rajab», con la lectura de Bangus «. Otra protesta masiva tuvo lugar el sábado. Elenco de películas españolas y creadores de «Sundays» y «Romería» caminaron por las insignias de la alfombra roja «Genocide Stop» en vasco: «Genozidioa Stop». Ya, en el enfrentamiento del festival, el Comité de Gestión de San Sebastián había publicado una carta abierta denunciando al «genocidio» de Gaza por las fuerzas militares del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Este problema de botón caliente parece continuar en todos los festivales mientras continúa la barbarie que denuncia.

Las ofertas

Aquí hay un puntaje alrededor de San Sebastián, anunciado por Variedad:

*Wagner Maura, un ganador del Mejor Actor de Cannes para «The Secret Agent», se ha abordado como «The Outsider» sobre la productora ejecutiva de Sandra Delgado sobre la artista activista Claudia Andujar. Maria Farinha Filmes produce Maria Farinha.

*Daniel Burman está filmando una serie de dramas ‘To Far Fow Good’, protagonizada por Benjamín Vicuña y coproducida por Flow y MediaPro Studio.

*’El director español de House on Fire, Dani de La Orden, estará listo para el director de El’ El ‘, basado en el libro de no ficción de Lid Lid de David Jiménez. Beta Fiction España produce y distribuye en España.

*Loli Espósito, Esteban Lamothe y Marcelo Subiotto están destinados a protagonizar ‘Glaxo’ de Benjamín Naishta, producido por RT Feature and Rei Pictures.

*Más noticias del ocupado Rodrigo Teixieira de Brasil en RT Características: Caleb Landry Jones, Peter Sarsgaard y Andrea Riseborough protagonizarán «Zero K» de Michael Almereyda, de RT Feature y mantendrán la cabeza.

*»La casa de los espíritus», el autor Isabel Allende reveló a Variedad que la adaptación de video principal se lanzará en 2026.

*Tostando 25 años en el negocio, la Atrescina de España ha anunciado un contrato de varios años con las exitosas imágenes de Bowfinger Int’l de Santiago Segura.

*La emisora ​​pública catalán 3cat, Minoría Absoluta y Fishcorb han establecido «Gènesi», un ferran Adrià Bio sobre el chef que convirtió a El Bulli en el restaurante más famoso del mundo. David Pujol dirige. Netflix ha adquirido derechos a España y América Latina.

*Factory de cine ha abordado «Pray For Us» del director Daniel Monzón, del productor de «Robot Dreams» Arcadia Motion Pictures.

*Paul Branco está produciendo «Aqui», basado en la trilogía «Jesús» de JM Coetzee y protagonizada por Manolo Solo y Patricia López Arnaiz.

*Bitters End ha adquirido los derechos de ventas al principal contendiente de competencia de San Sebastian «Sai: Disaster», también jugando Busan.

*La estrella de Emilia Pérez, Adriana Paz y «Society of the Snow», Agustín Pardella dirigen «mi vida con él (Che)», sobre Hilda Gadea, la primera esposa del revolucionario Ernesto «Che» Guevara.

*Filmax anunció en San Sebastián la adquisición de la épica histórica vasca «Karmele», dirigida por Asier Altuna, y la serie «Mouths of Sky», una porción arenosa de Noir vasco de Kold Almandoz. Ambos producidos por Txintxua Films («Intimidad»)

*Amore Cine de España se ha unido a Chile’s Maquina en «Dæmon» de Valeria Hofmann, el Helmer ganador de Sundance del corto «Alien0089».

Sambaqui Cultural de *Brasil ha abordado el chileno Camilo Becerra «El cielo que pinta», de los medios de comunicación de la historia de Chile, mientras el país golpea por encima de su peso en San Sebastián.

*La buena tarea de Argentina te has unido al debut directora de «Las Acacias», María Astrauskas, debut, «Patrimonio».

*Hotamente cortejado, la protagonista de «Gloria» Paulina García superará el drama en el set de Panamá «Victoria in the Clouds» y el thriller argentino de abuso doméstico «La Ilusión de Un paraíso», que estaba provocando un buen palabra de boca en San Sebastián.

*Buzzy Busan, San Sebastián, el título ‘Shape of Momo’ ha sido abordado por los sueños de celuloides.

* Maboroshi tomó ventas al título de San Sebastián «antes del día brillante».

*Italia «El carrete abierto enganchó el drama brasileño» Dolores «en el período previo al festival.

Guy Lodge y Callum McLennan contribuyeron a este artículo.