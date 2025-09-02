Estrella Manchester City Orgulosa Eliano Reijnders se une a Persib Bandung

Bandung, Viva – Las noticias especiales provienen de Perseguidor Bandung. Después de traer oficialmente Eliano ReijndersEl apoyo directo fluye del hermano que también es una estrella Manchester City, Tijjani Reijnders.

En una carga de video en la cuenta oficial de Persib, Tijjani expresó su orgullo por los nuevos pasos dados por su hermano menor en el fútbol indonesio.

«Hola a todos, estoy muy orgulloso de mi hermana, Eliano, quien se ha unido a Persib Bandung. Por favor, cuídalo bien y continuemos este viaje», dijo Tijjani.

Bobotoh, el apodo de Persib, que inmediatamente inundó la columna de comentarios de redes sociales del club con felicitaciones y apoyo.

La presencia de Eliano Reijnders agrega un nuevo color para Persib Bandung, que está fortaleciendo su equipo para enfrentar la estricta competencia de la Liga 1 esta temporada. Se proyecta que el centrocampista sea el motor de los juegos de Maung Bandung en el centro del campo.

Además, las relaciones familiares de Reijnders en el mundo del fútbol también están en el centro de atención. Tijjani, que ahora defiende el Manchester City, ya ha sido conocido a nivel europeo, y se espera que la llegada de Eliano a Indonesia aumente el atractivo de PERSIB y una competencia de la Super League.

Con un gran apoyo de su hermano y una animada bienvenida de Bobotoh, el movimiento de Eliano en Persib estaba en el centro de atención que debería esperarse.