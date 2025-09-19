Estrella israelí de ‘Sí’ detenida debido al poema provocativo

Ha sido una semana tumultuosa para la industria cinematográfica de Israel. El equivalente del país a los Oscar, los premios Ophir, fue condenado por el ministro de cultura Miki Zohar después «El mar«, Sobre un niño palestino de Cisjordania, ganó la mejor película el martes por la noche. Solo unas horas después, Ariel BronzLa estrella de Nadav Lapid «Sí«, Fue detenido esa misma noche por la policía por interrogar bajo sospecha de incitación para cometer un acto de terrorismo por un poema que publicó en Facebook hace dos meses.

Hablando con Variedad El viernes, Bronz dijo que la policía irrumpió en su departamento en Tel Aviv a las 4 am y lo detuvo en lo que describió como una «unidad cibernética». Su poema provocativo giró en torno a un ciclo de derramamiento de sangre y llamó al primer ministro de Israel.

«Parte del acuerdo que me permitió salir de la custodia fue que tenía que borrar este poema de la web y de mi computadora personal y de mi libro», dijo. «Me dijeron que si enviaré el poema a alguien, tendré que pagar 10,000 shekels».

No fue su primera vez bajo custodia, porque dice que ha sido conocido como un artista subversivo que ha estado notoriamente en desacuerdo con el gobierno israelí durante los últimos 14 años. Pero el momento de este arresto lo sorprendió.

«Fue un momento muy extraño porque tuvimos esta ceremonia y unas horas después, la policía me llevó», dice. Bronz sospecha que el «gobierno de derecha de derecha estaba avergonzado por la ceremonia y el hecho de que una película sobre un niño palestino ganó los premios, por lo que querían avergonzar a la izquierda y yo era un blanco fácil». «Sí» también ganó varios premios técnicos en los Ophirs.

Bronz fue liberado por la policía después de publicar fianza, pero tendrá que estar ante un juez bajo sospecha de incitación para cometer un acto de terrorismo vinculado a su poema.

Mientras tanto, el ministro de cultura, Zohar, anunció el lanzamiento de la «Ceremonia del Oscar del Estado Israelí» que representará a la alternativa oficial respaldada por el gobierno a los premios Ophir. Dijo que «la academia de cine y televisión israelí no ha representado al público israelí y a la mayoría de los ciudadanos israelíes, sino que ha servido como una plataforma para voces extremistas y delirantes en los márgenes de la sociedad israelí que dañan el tejido de la sociedad israelí».

La ceremonia de Ophir fue muy acusada políticamente, ya que varios ganadores en el escenario instaron al gobierno israelí a poner fin a la guerra en Gaza. Casi todos lucían una camiseta negra con un mensaje contra la guerra como «un niño es un niño es un niño», mientras que otros tenían fotos de los rehenes.

Si bien lucha por mantener cierta independencia y libertad de expresión en casa, la industria cinematográfica israelí también enfrenta amenazas de un boicot de la comunidad internacional. La semana pasada, casi 4,000 nombres de la industria del entretenimiento, incluidos Estrellas de Hollywood como Emma Stone y Joaquin PhoenixFirmó una petición pidiendo un boicot de las instituciones de cine israelíes «cómplices en los crímenes de guerra» en Gaza.

Sin embargo, Bronz, quien también fue nominado para su papel en «Sí» en los Premios Ophir, cree que el mundo del cine es uno de los únicos lugares donde los israelíes y los palestinos han estado trabajando pacíficamente de la mano.

«Es bastante sorprendente. Es como una utopía o un mundo imaginario donde puede suceder la paz», dijo.

«Sí», que se estrenó en World en los directores de Cannes Forma, abrió el miércoles en Francia.