Estrella del Rey León asesinada a los 25 años, su novio acusado

Imani Smithun ex actor infantil que protagonizó “El Rey León» en Broadway, fue encontrada muerta el 21 de diciembre, según un comunicado de prensa del condado de Middlesex, Nueva Jersey, la fiscal Yolanda Ciccone y el jefe Thomas Bryan del Departamento de Policía de Edison. Tenía 25 años.

La policía respondió a una llamada al 911 informando de un apuñalamiento a las 9:18 am del 21 de diciembre. Al llegar, encontraron a Smith con heridas de arma blanca y la transportaron al Hospital Universitario Robert Wood Johnson, donde fue declarada muerta. Después de una investigación, la policía de Edison arrestó a Jordan D. Jackson-Small, de 35 años, sin incidentes y lo acusó de asesinato en primer grado, poner en peligro el bienestar de un niño en segundo grado, posesión de un arma en tercer grado para un propósito ilegal y posesión ilegal de un arma en cuarto grado.

Según el comunicado de prensa, Smith y Jackson-Small se conocían antes del incidente. La tía de Smith, que inició una GoFundMe para recaudar dinero para su familiaescribió que Jackson-Small era el novio de Smith. Está detenido en el Centro Correccional de Adultos del Condado de Middlesex.

“Imani tenía toda la vida por delante”, escribió su tía. «Era una persona vivaz, amorosa y tremendamente talentosa. Una verdadera intérprete de triple amenaza, en particular interpretó el papel de la joven Nala en Broadway en ‘El Rey León’ de Disney, una experiencia que reflejó la alegría, la creatividad y la luz que puso en el mundo».

Según Playbill, Smith interpretó a la joven Nala en “El Rey León” del 27 de septiembre de 2011 al 23 de septiembre de 2012. Su madre, Monique Rance-Helper, es estilista y trabajó en la película “In the Heights”, la serie “Pose” de FX y los espectáculos de Broadway “Eclipsed”, “Once on This Island”, “The Lightning Thief” y más.

A Smith le sobreviven un hijo de 3 años, sus padres y sus dos hermanos.