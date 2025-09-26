Estrella de ‘Strangers 2’ Madelaine Petsch sobre Getting Bloody & The Last Movie

Alerta de spoiler: este artículo contiene spoilers suaves sobre «The Strangers – Capítulo 2,«Ahora jugando en los cines.

Estrella de «The Strangers – Capítulo 2» Madelaine Petsch ha demostrado que la reina de gritos de Bona Fide a través de sus actuaciones hasta ahora en la trilogía planificada. La segunda película, en los cines ahora a través de Lionsgate, encuentra al actor mucho más en control después de ser aterrorizado por los misteriosos malos títulos en la primera película, una reinvención del éxito de 2008. La secuela se abre con Maya (Petsch) herida en un hospital, llorando la muerte de su prometido a fines del «Capítulo 1» del año pasado. Pero no puede sentarse curando por mucho tiempo, ya que los tres asesinos enmascarados están casi inmediatamente después de ella nuevamente. En lugar de correr, Maya finalmente elige mantenerse firme y defenderse. Petsch habló con Variedad sobre sobrevivir a la intensa sesión, cómo pudo tomar el control como productora y la próxima tercera película que pondrá fin al viaje de Maya.

¿Cómo puedes conjurar grandes emociones como gritar o llorar en la cámara una vez que comienza una escena?

Honestamente, gran parte de mi trabajo ocurre antes de que pueda configurar. Paso mucho tiempo con el personaje en la página, realmente construyendo cómo respondería a ciertas situaciones. Cuando me pongo y me pongo en esa situación, es lo que sale de mí. Creo que lo más importante para mí es dejar que mi mente esté en blanco como Madelaine cuando estoy en un personaje.

Después de correr cubierto de sangre en el set todo el día, ¿tiene un ritual de autocuidado?

Es muy divertido, porque haciendo prensa para la primera película, no recibí esa pregunta, y luego para el segundo, la he conseguido mucho. Me hizo darme cuenta de que tengo un terrible sistema de descompresión. No hago nada después, pero apenas dormí durante esas películas, y eso debe ser por eso.

Durante gran parte de la película, estás cubierto de sangre y barro y corriendo por tu vida. Dado que Hollywood está tan enfocado en ser glamour, ¿es liberador disparar con el enfoque en un lado diferente de su fisicalidad?

Absolutamente, realmente lo es, cuando se abraza. Recuerdo que en el set decían: «Agregar más suciedad. Agregue más sangre», y fue una experiencia tan libre. A nadie le importa cómo me veo en esta película, les importa si estoy vendiendo lo que está sucediendo en la película, y eso es realmente genial. Fue muy liberador como artista ser considerado así y no como algo aditivo físicamente.

En un momento, tienes una escena salvaje luchando por tu vida contra un jabalí. ¿Actuó frente a un actor con un traje de mocap, o una pelota de tenis o simplemente usó su imaginación?

Oh dios mio, imagina si era ¿Una pelota de tenis? Originalmente, me dijeron que no era nada. Recuerdo que cuando llegamos a Eslovaquia, pregunté: «¿Cómo disparas algo como esto? Nunca en mis sueños más salvajes he hecho algo así», y dijeron: «Simplemente va a ser tú». Le dije: «Eso no puede ser correcto, eso no tiene ningún sentido», así que finalmente los convencí de contratar a un actor de criatura. No estaba en un traje de mocap; Estaba en una versión negra de esos trajes de pantalla verde, básicamente un traje de látex negro. Simplemente tenía los agujeros de los ojos abiertos, pero actuó como si fuera el animal. Hizo los sonidos y fue muy útil. Realmente no sé qué habría hecho si tuviera que hacerlo solo, que es el plan original. Hay partes donde me pisan y mi cuerpo se baja … si no tuviera algo allí, ¿cómo voy a hacer eso?

© Lions Gate/Cortesía de Everett Collection

Eres productor en estas películas, y has desempeñado ese papel en varios de tus proyectos antes. ¿Qué tipo de control y creatividad te da eso más allá de la actuación?

Es diferente para cada proyecto. Creo que la bendición de mi carrera hasta ahora ha sido que cada vez que me he convertido en productor en una de estas principales películas de estudio, ha sido muy natural. Me han pedido que entre y actúe, y luego, como he estado en el set, me han pedido que apareciera como productor. Entonces se siente aditivo, lo cual es realmente importante. Para «The Strangers», que me dio mucho control creativo, lo cual es una bendición y una maldición, porque tuve que trabajar realmente en estar en la sala de edición específicamente y no una gran medida como lo miraba, lo cual es muy divertido porque estábamos hablando de lo libres de lo liberado. Pero luego entras en esta habitación con tu cara en una pantalla gigante y piensas: «Oh, Dios mío, mi frente es tan arrugada. ¿Necesito ir a buscar botox?» Así que era una gran reflexión que tuve que hacer cuando comencé a editar estas películas, pero hay mucho control creativo que viene con eso.

¿Quieres probar otros trabajos detrás de la cámara, como escribir o dirigir?

De hecho, reescribí las películas de «extraños» con [producer] Courtney [Solomon] En el set, así que definitivamente tengo un poco de error para escribir. No creo que esté lo suficientemente desarrollado como escritor para escribir algo desde cero, pero puedo reescribir bastante bien porque creo que puedo entrar en la perspectiva del personaje, así es como me metí en todo. En términos de dirección, tengo una gran pasión por ello, pero sé que necesito obtener mucho más conocimiento antes de hacerlo, así que me estoy centrando en actuar y construir mi compañía de producción en este momento.

Tu personaje patea mucho más traseros en esta película y lucha contra los extraños. ¿Era eso algo importante para que se ampliara en la segunda película?

Creo que lo hermoso de estas películas es que es muy raro obtener el guión de tres películas a la vez que son una trilogía o franquicia de películas. Con esta situación, pude forjar un arco de personaje muy claro para Maya, donde comienza como una niña normal en un viaje por carretera y está en estas locas circunstancias y en negación de toda la película. A medida que avanza, la conoces en esta película, y ella está llegando a un acuerdo con: ¿Cuánto está dispuesto a hacer para sobrevivir? ¿Puedes ser empujado más allá de tu punto de ruptura? ¿Qué pasa cuando ella es? ¿Cuánto de su humanidad está dispuesta a perder para sobrevivir? En la tercera película, estás en un lugar donde es un caparazón de quién era una vez, y creo que esa es la bendición de filmar los tres a la vez. Pude crear un arco de personaje muy claro porque esta situación cambiaría absolutamente a una persona.

¿Qué puedes burlarte de la próxima película?

El número tres se convierte en territorio, nunca pensé que una película de terror podría ir. Juega con un magnetismo que no esperarías, y se convierte en casi una cuestión de quién en realidad ¿Es el antagonista de esta película?

El 8 de octubre, tienes una comedia romántica dirigida a Amazon Prime Video llamado «Se requiere mantenimiento. » Dado que ves tantos guiones, ¿qué pasa con este se destacó para ti?

Realmente amo a mi personaje, Charlie. Creo que es magnífica porque le apasiona una cosa, que es la mecánica de automóviles. Ella es completamente ajena a casi todo lo demás en el mundo, incluido el amor. Creo que es realmente encantador ver una película como esta donde generalmente un hombre que dice: «No me importa el amor» y «Me importa los autos» y la niña dice: «¡Amome!» En esta situación, es opuesto, y creo que eso es realmente maravilloso. Además, ese es un músculo que realmente no he llegado a tocar mucho es el músculo cómico y dulce. Como actor, la variedad realmente es la especia de la vida. Así que era la tormenta perfecta de lo que estaba ansioso por hacer en el momento, y Charlie era un personaje tan magnético y estaba tan atrapado en sus caminos y que el equipo creativo es maravilloso. Fue un sueño.

Mire el trailer «Strangers – Capítulo 2» a continuación.