Estrella de los Warriors criticada por ‘tirar a Kuminga debajo del autobús’ después de la pérdida

Estrella de los Golden State Warriors Draymon Verde tuvo mucho que decir después de que su equipo sufriera una 126-102 derrota por reventón hacia Trueno de la ciudad de Oklahoma el martes por la noche. Si bien Green no nombró a Jonathan Kuminga en su peroratamuchos analistas sintieron que se refería al delantero congoleño cuando habló de que ciertos jugadores de los Warriors habían “una agenda personal” y no estar comprometido a ganar.

«Simplemente no parece que todos estén comprometidos a ganar en este momento», dijo Green a los medios después de la derrota. «Todos tienen una agenda personal en esta liga. Pero hay que hacer que esas agendas personales funcionen dentro de los confines del equipo. Y si no funciona, eventualmente esa agenda te sacará de aquí».

¿Tirando a Kuminga debajo del autobús?

Anterior NBA El All-Star Jeff Teague y su equipo de podcast “Club 520” creen que Green se refería a Kuminga con sus comentarios, y arrojó al joven de 23 años debajo del autobús. El defensor más vocal de este punto de vista fue Marquis Teague, quien sintió que Kuminga estaba asumiendo injustamente la culpa de que Golden State perdiera. tres de sus últimos cuatro juegos.

“Steph [Curry] Sólo tuve 11 anoche. Palanqueta [Butler] tenía 12. ¿Por qué culpan a Kuminga después del juego? preguntó Teague. «Solo digo que hay otras personas por ahí… ¿Por qué no puedes simplemente decir ‘jugaremos mejor’ en lugar de culpar a Kuminga?»

Marquis le dice a Jeff Teague y al equipo que no le gusta cómo Draymond Green intentó arrojar a Jonathan Kuminga debajo del autobús durante la derrota de los Warriors contra OKC anoche. Dice que Kuminga tiene un promedio de 15 años y está haciendo su trabajo. Otras personas como Jimmy Butler necesitan hacer más.

¿Guerreros en problemas?

Los Warriors comenzaron la temporada 4-1, con jugadores como Kuminga, Brandin Podziemski y Moses Moody sobresaliendo en sus roles para apoyar al trío envejecido de Curry, Green y Butler. Sin embargo, la marea ha cambiado durante la última semana, con los jóvenes de Golden State luchando en ambos extremos de la cancha y viendo una caída en su producción.

Kuminga, por ejemplo, está promediando 11,4 puntos y 6,4 rebotes con un 40% de tiros en sus últimos seis juegos, después de sumar 17,5 puntos y 7,5 rebotes con un 55% de tiros en sus primeros seis juegos.

En cuanto a Podziemski, el zurdo disparó un 41,4% en triples en sus primeros seis juegos, mientras que promedió 2,0 en triples. Sin embargo, en sus últimos seis juegos, está lanzando un miserable 30% desde lo profundo, mientras que convierte solo 1,3 de sus 3,3 intentos por juego.

Jeff Teague cree que sería mejor para los Warriors dar el regreso De’Anthony Melton o Moody minutos adicionales, en lugar de depender tanto de Podz.

«Siento que tiene demasiado tiempo de juego», dijo Teague sobre Podz, quien promedia 28,4 minutos por partido esta temporada, siendo titular en siete de los 12 partidos.

«Creo que otros podrían ayudar más a los Warriors. Creo que De’Anthony Melton es un jugador tan bueno como [Podziemski]. Moody también es tan bueno como Brandin”.