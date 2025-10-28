Estrella de los Dodgers logra hazaña por segunda Serie Mundial consecutiva

El Los Ángeles Dodgers y Azulejos de Toronto vio su El enfrentamiento del tercer juego llega a 18 entradas. Era la quinta vez que Grandes Ligas El partido de postemporada llegó a los 18 fotogramas. También fue la tercera vez que un juego de Serie Mundial duró tanto.

El enfrentamiento épico entre Dodgers y Azulejos terminó con una estrella de Los Ángeles logrando la misma hazaña por segunda Serie Mundial consecutiva. El primera base de los Dodgers, Freddie Freeman, dejó a los Azulejos en el campo después de salir con su batazo ante Brenden Little.

Freeman dejó el Yankees de Nueva York mordiendo el polvo en el Juego 1 de la Serie Mundial del otoño pasado, logrando un grand slam para terminar la noche.

El lunes por la noche, Freeman volvió a atacar, aumentando el intenso drama. He aquí un vistazo a las dos explosiones históricas:

Una vez en la vida hasta que Freddie dice que lo quiere dos veces. #SerieMundial

Hombre libre ha logrado una hazaña como ninguna otra en la historia de la MLB. Sí, la postemporada y la Serie Mundial han tenido su cuota de abandonos clásicos. Pero hacerlo dos veces, en apariciones consecutivas en el Clásico de Otoño, es algo verdaderamente especial.

El jonrón de la estrella de los Dodgers les dio una ventaja de 2-1 y la oportunidad de tomar una ventaja de 3-1 en la serie el martes. Mientras tanto, los Azulejos buscarán volver a la columna de victorias y asegurarse de que la serie regrese a Canadá para el Juego 6.

Ohtani tenía un juego para siempre

Perdido en medio del tremendo golpe de Freeman quedó el tremendo juego de Shohei Ohtani. La superestrella japonesa se fue de 4-4 con dos jonrones y cinco bases por bolas. La segunda explosión de Ohtani en la séptima entrada empató el juego a cinco. Los Azulejos no le lanzaron a Ohtani después de eso.

Ohtani anotó tres de las cinco carreras de los Dodgers esa noche, culminando una de las mejores actuaciones de la Serie Mundial de todos los tiempos. El club espera que Ohtani pueda replicar su actuación mientras los Dodgers buscan tomar el control de la serie en el Juego 4 el martes por la noche.

Dodgers y Azulejos mastican cuerpos de lanzadores

El drama de 18 entradas obligó a ambos managers, Dave Roberts (Dodgers) y John Schneider (Blue Jays), a analizar a su cuerpo de lanzadores.

Los Azulejos recibieron un gran impulso de Eric Lauer, quien lanzó 4.2 entradas. Esa salida le permitió a Schneider limitar el número de lanzadores que desplegó a nueve. Ese despliegue incluyó el uso de su cerrador, Jeff Hoffman, durante dos entradas.

En cuanto a Dave Roberts, utilizó 10 brazos de los Dodgers durante toda la noche. En particular, Roberts utilizó cuatro lanzadores para sacar un out cada uno. Eso incluyó a Clayton Kershaw, en particular, quien obtuvo solo un out. Fue enorme ya que rescató a los Dodgers de un aprieto con las bases llenas en los 12 minutos.th.

Sin embargo, el bullpen de los Dodgers se salvó gracias a las cuatro entradas de trabajo de Will Klein. Klein realizó 72 lanzamientos para ganarse la designación de “salvador” de los Dodgers en el Juego 3.

como el Registro del Condado de Orange anotadoEl mayor número de lanzamientos que Klein había realizado alguna vez fue 56 en un partido de ligas menores.

En total, el bullpen de Los Ángeles permitió una carrera en 13,1 entradas de trabajo. Es un esfuerzo extraordinario en un partido que hay que ganar. Habrá cierta incertidumbre sobre cuántos lanzadores Dave Roberts tendrá disponibles para el Juego 4. Sin embargo, la expectativa será que casi todos estarán disponibles excepto Klein.