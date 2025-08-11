Estrella de ‘Gilded Age’ Ben Ahlers en el apodo de Jack ‘Clock Twink’

Alerta de spoiler: Esta entrevista contiene spoilers para el final de la temporada 3 de «La edad dorada«Ahora transmitiendo en HBO Max.

Ahora que «The Gilded Age» de HBO tiene audiencias aceleradas con un gran final de tercera temporada, nos quedamos mitigando las consecuencias de los matrimonios y las alianzas sociales (todo mientras intenta definir la palabra «geegaws«). Pero hay un claro ganador en la carrera de ratas de Nueva York de fin de siglo de este año creada por Julian Fellowes: Jack Trotter.

Jugado con dulzura confidencial por el actor Ben AhlersJack ha sido un querido miembro del elenco de «abajo» desde el primer día, un lacayo lleno de ingenio estadounidense, que crea el primer despertador del mundo y se vuelve rico en el proceso. Pero el Jack de Ahlers no se contenta con convertirse en una pesadilla de Nouveau Riche, después de haber pasado la mayor parte de los episodios recientes arrastrando sus pies sobre dejar la casa y sus empleadores, Agnes y Ada (Christine Baranski y Cynthia Nixon), a quienes conoce por tanto tiempo.

Variedad Atrapó a Ahlers por teléfono, durante un viaje por carretera de la costa este con su pareja, donde discutió el abrazo de Jack de su nueva estación en la vida, encontrando una alegría absurda en el éxito y el apodo – – «Reloj Twink» – Internet lo ha dado.

¿Cómo estás?

Regreso a Nueva York desde Margate, Nueva Jersey, con mi novia Michaela. Tuve mi primer Wawa Hoagie.

¿Estás cambiado para siempre?

Jalen Brunson, el armador de los Knicks, Dio su pedido favorito de Wawa en su podcast. Soy un fanático de los Knicks, así que obtuve exactamente lo que obtuvo. Es un corto, que es un rollo de pan blanco, con pavo asado al horno, mostaza de miel, chipotle, provolone, pimientos de plátano y pimientos dulces. Fue impresionante.

Es increíble ver que «la edad dorada» continúa expandir su audiencia. Se siente como un tónico para tiempos difíciles. También es divertido quedar atrapado en un drama de bajo riesgo. La gente estaba sin aliento el año pasado por un complot para comprometer un curso de sopa en una cena.

Esas sutilezas aún pueden engancharnos algunas de alguna manera. De hecho, estaba conteniendo la respiración cuando ese lacero pícaro estaba entregando la sopa mala. Es como una copa cálida de té cuando la mayor parte de nuestro arte parece ser tan confrontante y provocativo. También es un testimonio de Julian Fellowes.

Lo que hace que Jack sea interesante es que parece tener estas inclinaciones muy tempranas hacia el deseo de clase media. El espectáculo se desarrolla en 1882, y se topa con esta fortuna, pero no parece querer vivir la gran vida que se espera de él ahora.

La alta sociedad es absolutamente absurda. Es difícil ver que estas personas vengan con sus sombreros y problemas del primer mundo y no les otorgan un poco la orina. Para las personas de la planta baja, hay una fuerza de unión en un grupo que vive vidas muy mundanas en una rutina estricta, que atiende a los demás. Tienes que encontrar esa alegría en alguna parte. La ligereza es muy fácil de hacer, porque los tiempos son bastante oscuros.

Al final de esta temporada, vemos a Jack sucumbir a la buena vida, pero su historia no se siente terminada. No quiere dejar de inventar. Se siente representativo de un espíritu estadounidense que se fue, o al menos no está presente en este momento. No quiere hacer una aplicación de mil millones de dólares y tener una boda hortera en Venecia.

Sí, quienquiera que termine, no se casarán en Italia con los Kardashians. Recuerdo que Jack le dijo a Larry, después de que venden el reloj, que pensó que estaría trabajando en esto toda su vida. Ahora tiene una pizarra en blanco, y eso es aterrador y emocionante. Estoy ansiosamente esperando cómo eso se desarrolla.

Haces un punto interesante sobre la alta sociedad. Eres un chico de Iowa que ahora está sentado en primera fila en los desfiles de la Semana Global de la Moda. ¿Cómo te sientes acerca de algunas de las habitaciones en las que entras ahora?

Hay una parte de mí que quiere seguir siendo un estudiante de personas. Tengo mucho que aprender en muchas de estas habitaciones, por lo que es fácil entrar en ellas con curiosidad. La vida se ha manifestado más allá de mis sueños más salvajes, por lo que estoy honrado y castigado porque hay mucho más que quiero lograr. Estoy trabajando en esta película [“Little Brother”] En este momento con John Cena y Eric André, eso es un giro completo a la izquierda de lo que he hecho. Acabo de visitar WWE el domingo, y estoy aprendiendo la historia de John y su ética de trabajo. Hay un espacio interminable para la mejora y la comprensión. Por otro lado, todo se siente como teatro y improvisación. A veces veo a las personas que han sido famosas desde que tenían 20 tratando de actuar como personas normales, y eso es muy divertido. Y las cosas de la Semana de la Moda: voy a estos espectáculos y miro a su alrededor como: «Ninguno de nosotros es consciente de cuán terriblemente ridículo todo esto». Nos divertiríamos mucho más si estuviéramos en la parte.

Me imagino que WWE se parece a una escena de «The Gilded Age».

100%. Todo es boato. Los disfraces están locos, la audiencia está obsesionada con él. Estaba completamente enganchado cuando me senté a través de la WWE, tan invertido como cuando estaba cuando Christine Baranski apareció en la boda de Cynthia Nixon en nuestro programa.

Tiene que ser intimidante trabajar con Christine Baranski.

Ella es la mejor, sin duda. Y está muy agradecida, y todavía tiene este búfalo, el sentido del humor de Nueva York. Le gusta pasar un buen rato, y aporta una gran disciplina al trabajo de una manera informativa e inspiradora. Ella es sin esfuerzo.

¿Recuerdas tu primera escena con ella?

Nunca nos habíamos conocido, y estábamos a punto de irnos un día y ella salía de su camerino y nos cruzamos en el pasillo. Ella me miró de arriba abajo y dijo: «Chico, estamos obteniendo el valor de nuestro dinero contigo». Puedo morir feliz ahora.

Háblame de encontrar el acento de Jack New York, especialmente en un dialecto de principios de siglo.

Howard Samuelson es nuestro entrenador de dialectos, y ha sido tan vital para orquestar cómo suena todos. Estaba sacando grabaciones de audio de las reproducciones de radio en los años 20 y 30. Se está aventurando en ese territorio transatlántico Jimmy Cagney. Afortunadamente, he sido una imitación bastante buena debido a mi experiencia en el teatro musical.

«The Gilded Age» tiene un fandom de las redes sociales rabiosas, por lo que necesito preguntarle sobre el apodo que le han dado: «Clock Twink».

Escucha, soy un niño de teatro. Estudié teatro musical en Michigan, así que me siento tan amado por mi comunidad. Si estoy en la misma conversación que «Papá del ferrocarril«, Lo doy la bienvenida por completo.

Michaela, ¿qué piensas?

Michaela: Sin quejas. 10 de 10.

Esta entrevista ha sido editada y condensada.