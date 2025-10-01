Estrella de ‘Ghosts’ Utkarsh Ambudkar para dirigir el primer episodio

«Fantasmas» estrella Utkarsh Ambudkar está subiendo detrás de la cámara. Ambudkar, quien ha interpretado a Jay en la exitosa comedia de CBS desde su estreno en 2021, dirigirá un episodio de «Ghosts» esta temporada. Este representante del debut como director de Ambudkar; Se espera que conduzca un episodio indeterminado aún más indeterminado que se dispare más tarde este otoño y aire en la primavera.

Ambudkar se une a su coprotagonista Rose Mciver Al haber dirigido un episodio de «Ghosts»; Mciver dirigió su primer episodio de televisión El año pasado a través de «Ghostfellas» de la temporada 4.

«Ghosts» regresa para su temporada 5 el 16 de octubre; El espectáculo se ha renovado a través de seis temporadas. El año pasado, Ambudkar consiguió el Premio del Actor de la serie en la celebración de la Asociación de Crimos Critics de AAPI Cinema & Television.

Los recientes créditos televisivos de Ambudkar también incluyen la comedia musical de Disney+ «World’s Best», que protagonizó, coescribió, coprodujo y escribió la música. El espectáculo consiguió dos nominaciones a los Premios de los Emmy para niños y familiares.

Como rapero/intérprete, Ambudkar originó el papel de Aaron Burr en las primeras lecturas de desarrollo de «Hamilton», y luego se asoció con Lin-Manuel Miranda para actuar con el grupo de rap de improvisación Freestyle Love Supreme. Tommy Kail («Hamilton», «In the Heights») produce el amor Freestyle Love Supreme y dirigió su carrera de Broadway en el Booth Theatre, que obtuvo un nominado al Grammy por su versión filmada. El grupo también produjo episodios para Pivot y Seeson y actuó en una variedad de festivales y lugares.

Los créditos recientes incluyen la serie de Netflix «Avatar: The Last Airbender» y la película «My Dead Friend Zoe» frente a Sonqua Martin-Green, Natalie Morales y Ed Harris.

Los primeros conciertos de Ambudkar incluyen «Pitch Perfect», «The Mindy Project», «Brockmire», «White Famous», «House of Lies», «Legends», «The Muppets» y «Dimension 404».

También es conocido por la «Brittany de Amazon dirige un maratón», el «Guy Free» del siglo XX con Ryan Reynolds y Taika Waititi, «Marry Me» «Marry Me», «Mane», «Man!,» Broken Gallery «de Jennifer Lopez,» Ride 2 «con Kevin Hart y Ice Cube», «Barbershop 3», «Man!,» Heart Gallery «,» Broken Gallery «. «Nunca lo he hecho nunca». También hizo olas por su actuación de rap de estilo libre recapitulando los Premios de la Academia 2020.

Ambudkar fue un miembro original del grupo de hip-hop subterráneo de Nueva York The Beatards, que se realizó junto con actos como Santigold, Azealia Banks, G-Easy, Public Enemy, Questlove y más.

Ha lanzado los álbumes «Vanity» y «Petty», así como «The Misfits EP» y el single «Self Respect».