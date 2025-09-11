Estrella de ‘Duse’ Valeria Bruni Tedeschi, Director Pietro Marcello en biopía

Para el autor italiano Pietro Marcello, Valeria Bruni Tedeschi fue la única actriz que podía interpretar a Eleonora Duse en su película biográfica de la legendaria Diva del escenario, que acaba de lanzarse en competencia en el Festival de Cine de Venecia.

En «Duse», Marcello, cuya película de 2019 «Martin Eden» causó un chapuzón en la escena internacional de Arthouse, analiza la última parte de la vida del ícono, cuando a los 60 años se ve obligada por problemas financieros a salir de la jubilación y regresar al escenario.

Duse, que vivió entre 1858 y 1924, fue considerado por muchos la mejor actriz de su tiempo. Ella actuó en muchos países, especialmente en obras de Gabriele d’Annunzio, su amante de una sola vez que escribió cuatro obras específicamente para ella, y Henrik Ibsen.

A continuación, Bruni Tedeschi y Marcello hablan con Variedad sobre por qué el espíritu libre de Duse y el feminismo no convencional, junto con su talento, son muy relevantes hoy.

Pietro, Put: ¿Qué te llevó a Eleonora Duse?

Pietro Marcello: Sobre todo, me fascinó este personaje rebelde, especialmente dado que es una mujer en una era en la que las mujeres fueron relegadas a roles pasivos porque era principalmente un mundo masculino. Me fascinó su fuerza, energía y talento innato e intrínseco.

Se produjo algo por casualidad. Nuestro guionista Guido Silei, que había estado trabajando en ello por un tiempo, me contactó e inmediatamente pensé en Valeria. El guión fue escrito para Valeria. Lo que me interesó fue el espíritu de Duse. ¿Quiénes fuimos para contar su historia, cuando ni siquiera sabíamos el sonido de su voz? La única grabación de su voz se perdió. Teníamos muchas fotografías. Pero estaba interesado en capturar su espíritu a través de Valeria, quien es el actor más parecido a Duse de todos. La película se realizó en un estado de gracia. Nos divertimos mucho porque Valeria también es directora.

Valeria, ¿por qué es importante revivir a Eleonora Duse, y ese período de su vida, aproximadamente 100 años después de que ella falleció?

Valeria Bruni Tedeschi: Creo que siempre es importante hablar sobre personajes que persiguen la libertad. Para una gran parte de su existencia, en su vida y en su arte, Duse era una mujer libre. Ella era libre de dejar de actuar y comenzar de nuevo. Ella siguió su propio camino libremente. Su búsqueda de la libertad, para mí, significa pensamiento libre, no solo acción. Por ejemplo, ella era una gran feminista. Pero ella no era ideológica. Ella no fue encerrada por ninguno de los [dogmatic] Pensar feminista en esa época. Tenía su propia marca personal de feminismo; Ella era libre en su pensamiento. Encuentro todo esto muy importante hoy, porque encuentro que estamos en un mundo que no es gratis. Por lo tanto, me parece que, en este sentido, esta es una película rebelde que va en contra del grano.

Este es el papel de su vida. ¿Cómo te preparaste?

Bruni Tedeschi: Traté de no decirme que era el papel de su vida. De lo contrario, no hubiera podido hacerlo. En cambio, me dije que quería conocer a Eleonora Duse, de la misma manera que podía conocer a un extraño en un tren. Con eso quiero decir, hable con ella y conozca lentamente y diga: «¡Oh, sí, sé cómo es eso!» O «No, nunca he experimentado eso». Así que quería ir a este pequeño viaje en tren con ella y convertirme en su amiga.

Lo importante no fue solo para que ella se convirtiera en mi amiga, sino para que yo me convertira en su amiga. Quiero decir, en cierto sentido, quería ser amada por ella y aceptada por ella. Incluso cuando se trata de formas en que somos diferentes. Por ejemplo, quería discutir su relación con sus hijos. Ella no pudo trabajar con su hija. En cambio, me encanta cuando mis hijos vienen conmigo en el set. Así que realmente trabajé en desarrollar una amistad con ella. Y debo decir que gracias a mi edad [Bruni Tedeschi is 60]Sentí que tenía suficiente experiencia. Sabía todo lo que sabía: sabía el trabajo, sabía la angustia en el amor, el dolor, la soledad. Sabía todo esto a mi manera. Así que también fue mi edad lo que me permitió aceptar este papel.

Pietro, háblame de tu elección de concentrarte en los últimos años de la vida de Duse.

Marcello: Bueno, en primer lugar, Duse era una mujer moderna que transformó el teatro. Ella fue instrumental en cambiarlo de algo antiguo y manierista, proporcionando un aporte para el nuevo teatro que se desarrolló a partir de Stanisławski en adelante. Pero lo que nos interesó fue contar la historia de un mundo en disolución. El mundo de D’Annunzio y Duse estaba en disolución. Porque con el surgimiento del fascismo en Italia, eran figuras que estaban siendo traicionadas. Así que estaba interesado en contar la historia de los últimos años de Duse, precisamente ese momento histórico al borde de lo que luego se convirtió en una tragedia para Italia.