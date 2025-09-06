Estrella de ‘Bandish Bandits’ Ritwik Bhowmik Sets Film debut

Ritwik bhowmik está dando el salto de la transmisión a los cines con «Abhootpurva», una romántica comedia de terror que servirá como el «Bandidos«Star’s Maiden Teatrical Outing.

El proyecto de género-híbrido proviene del productor Khyati Madaan No fuera entretenimientocon Sumit Kumar Mishra también produciendo. Se espera que la lente comience en noviembre.

La historia se desarrolla en Agra durante la década de 1990, tejiendo elementos románticos con ritmos cómicos y sustos sobrenaturales. La producción de Madaan tiene como objetivo capturar el encanto de la época mientras incorpora el famoso monumento como más que un simple paisaje: el Taj Mahal funciona como un componente de historia integral en el viaje romántico de los líderes. Los elementos musicales apropiados para el período ayudarán a establecer la atmósfera nostálgica.

Bhowmik obtuvo el reconocimiento de la industria a través de su desempeño principal en el Video principal Drama musical «Bandish Bandits». Su trabajo de transmisión posterior incluye papeles en «The Whistleblower», «Modern Love Mumbai» y «Maja Ma».

Esto representa la segunda revelación del título principal de Not Out Entertainment este año, luego de noticias de un Proyecto de terror dirigido por Ahan Shetty que la compañía se factura como una característica india que se inspira en una tragedia nacional.

«‘Abhootpurva’ es una película muy cercana a mi corazón», dijo el productor Madaan. «Está ambientado en la Agra de los 90, donde el amor se sintió puro, simple y más grande que la vida. Con el romance, el humor, la nostalgia y un toque de lo sobrenatural, esta película está diseñada como una verdadera experiencia de pantalla grande. Tener Ritwik hacer su debut teatral con nosotros lo hace aún más especial, y el entorno estamos a punto de anular que todos sorprenderán a todos».

Antes de lanzar su empresa de producción, Madaan trabajó en papeles senior en varias compañías prominentes de entretenimiento indio, incluidas temporadas en Red Chillies Entertainment, Disney India y Maddock Films. Su actual tuberías de desarrollo presenta proyectos que abarcan múltiples géneros, incluido un drama de personajes de Habib Faisal, el cineasta detrás de «Do Dooni Chaar» e «Ishaqzaade».