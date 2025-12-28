Estrategia efectiva para la generación Millennial

Jacarta – Cada mes, cientos de miles de millennials en Indonesia enfrentan facturas entrega que sigue aumentando. Desde hipotecas y préstamos para vehículos hasta cuotas de dispositivos que facilitan el estilo de vida moderno, todo se convierte en una carga si no se gestiona bien.

A la edad productiva de 29 a 44 años, también tienen que pensar en el futuro, como el matrimonio, la educación de los hijos o las inversiones a largo plazo. La pregunta es ¿cómo gestionar? cuotas y préstamos ¿Mantenerse saludable sin sacrificar la calidad de vida?

Comprender sabiamente la deuda

La deuda no es un enemigo, sino una herramienta financiera que puede ayudar a alcanzar grandes objetivos. Sin embargo, su uso debe basarse en una comprensión madura.

El concepto de deuda productiva y consuntiva es la clave para evaluar si préstamo Esto proporcionará beneficios a largo plazo o simplemente satisfará necesidades momentáneas.

Por ejemplo, el crédito hipotecario (KPR) es una forma productiva de deuda porque su valor tiende a aumentar con el tiempo. Por otro lado, las cuotas de bienes de lujo cuyo valor disminuye rápidamente se incluyen en la categoría de bienes de consumo.

Es importante distinguir entre deseos y necesidades al decidir sobre la deuda. La tecnología disponible hoy en día, como las aplicaciones de elaboración de presupuestos, puede ayudar a trazar las prioridades financieras.

Al utilizar esta aplicación, los usuarios pueden realizar un seguimiento de los gastos mensuales, incluidas las cuotas y los préstamos, lo que facilita la identificación de áreas que deben optimizarse.

Usuario Kredivo PayLater, por ejemplo, puede aprovechar la función de pago en cuotas a bajo interés a partir del 1,99% mensual para comprar artículos importantes, pero aún así debes ser prudente al elegir lo que realmente necesitas.

Estrategias para pagar la deuda de forma eficaz

Hay dos métodos populares para pagar la deuda de manera eficiente: la bola de nieve y la avalancha de deuda. La bola de nieve de la deuda se centra en pagar primero la deuda con el valor nominal más pequeño, mientras que la avalancha de deuda se centra en la deuda con el interés más alto.

Cualquiera que sea el método elegido, la coherencia es clave. Cuando se cancela una deuda, el monto del siguiente pago mensual se puede asignar para pagar otras deudas, lo que agiliza el proceso.

Además, las técnicas de consolidación de préstamos pueden ayudar a simplificar la gestión de la deuda. En lugar de pagar varios préstamos con intereses altos, los usuarios pueden combinarlos en un préstamo con intereses más bajos.