Estrategia efectiva para el procesamiento de residuos orgánicos

VIVA – Residuos organicos En realidad, no es un «problema» que deba temer, sino más bien un recurso que, si se gestiona bien, puede convertirse en una valiosa materia prima. Desde el abono que fertiliza el suelo hasta el combustible de biogás, el problema es que muchas veces simplemente lo tiramos a la basura por costumbre y falta de conocimiento, aunque con unos simples hábitos y las herramientas adecuadas, el flujo de residuos orgánicos en el hogar puede convertirse en un ciclo saludable para el medio ambiente y que reduzca los olores y las moscas, y no más dolores de cabeza.
Imagínese si cada cocina fuera capaz de convertir los restos de verduras, frutas, pieles de café y ramitas pequeñas en tierra negra fértil. Las plantas estarán sanas, se podrá reducir el gasto en fertilizantes y se podrán reducir significativamente los montones de residuos que normalmente acaban en los vertederos. De hecho, existen muchos métodos que se pueden ajustar según el espacio, el tiempo y las capacidades, desde el compost tradicional, los compostadores de tambor y los bioporos, hasta el uso eficiente de las larvas de la mosca soldado negra (BSF) para descomponer los desechos orgánicos en un tiempo relativamente corto.
¿Por qué es importante la gestión de residuos orgánicos?
De acuerdo a dlhindonesia.idSi los desechos orgánicos se mezclan con desechos inorgánicos y se arrojan a un vertedero sin procesarlos, experimentarán una descomposición que produce metano, un gas de efecto invernadero que es mucho más peligroso que el CO2.
Aparte de eso, las pilas orgánicas húmedas aceleran los olores, los insectos y la contaminación de las aguas subterráneas si no se gestionan adecuadamente; los desechos orgánicos pueden convertirse en abono, biogás o alimento para procesos posteriores, como las unidades BSF, reduciendo así la presión sobre los vertederos y creando materiales valiosos.
Estrategia eficaz de gestión de residuos orgánicos
1. Compostaje Tradicional y Compostador Casero
Los residuos orgánicos se descomponen aeróbicamente en abono. Para los hogares, existen muchos modelos de compostadores como bidones, sacos, macetas/cerámica o compostadores sencillos que puedes fabricar tú mismo. La clave del éxito es un equilibrio entre materiales ‘verdes’ (húmedos, ricos en nitrógeno, como desechos vegetales/hojas tiernas) y ‘marrones’ (secos, ricos en carbono, como hojas secas/aserrín de madera), así como una aireación y agitación regulares para que la descomposición se produzca rápidamente y sea inodora.
2. Bioporos y Compostaje en el Suelo. La técnica de los bioporos crea agujeros de infiltración en el suelo llenos de residuos orgánicos para devolver nutrientes al suelo y al mismo tiempo aumentar la absorción de agua. Esto es muy adecuado para jardines con suelo que necesita mejoras estructurales y reduce la escorrentía de agua de lluvia. Biopori es más simple y no requiere equipos costosos, pero no produce abono transferible, lo que lo hace más adecuado como solución local para mejorar el suelo.