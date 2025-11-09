Estrategia efectiva para el procesamiento de residuos orgánicos

VIVA – Residuos organicos En realidad, no es un «problema» que deba temer, sino más bien un recurso que, si se gestiona bien, puede convertirse en una valiosa materia prima. Desde el abono que fertiliza el suelo hasta el combustible de biogás, el problema es que muchas veces simplemente lo tiramos a la basura por costumbre y falta de conocimiento, aunque con unos simples hábitos y las herramientas adecuadas, el flujo de residuos orgánicos en el hogar puede convertirse en un ciclo saludable para el medio ambiente y que reduzca los olores y las moscas, y no más dolores de cabeza.

Lea también: Estudiantes de Paramadina enseñan a la escuela vocacional islámica PB Soedirman a gestionar los residuos orgánicos mediante el cultivo de gusanos



Imagínese si cada cocina fuera capaz de convertir los restos de verduras, frutas, pieles de café y ramitas pequeñas en tierra negra fértil. Las plantas estarán sanas, se podrá reducir el gasto en fertilizantes y se podrán reducir significativamente los montones de residuos que normalmente acaban en los vertederos. De hecho, existen muchos métodos que se pueden ajustar según el espacio, el tiempo y las capacidades, desde el compost tradicional, los compostadores de tambor y los bioporos, hasta el uso eficiente de las larvas de la mosca soldado negra (BSF) para descomponer los desechos orgánicos en un tiempo relativamente corto.



Formación sobre procesamiento de residuos orgánicos e inorgánicos en Nusa Tenggara Occidental

Lea también: Centrarse en la intensificación del reciclaje de residuos



¿Por qué es importante la gestión de residuos orgánicos?

De acuerdo a dlhindonesia.idSi los desechos orgánicos se mezclan con desechos inorgánicos y se arrojan a un vertedero sin procesarlos, experimentarán una descomposición que produce metano, un gas de efecto invernadero que es mucho más peligroso que el CO2.

Lea también: No lo tires, depositar tu basura puede convertirse en ganancias



Aparte de eso, las pilas orgánicas húmedas aceleran los olores, los insectos y la contaminación de las aguas subterráneas si no se gestionan adecuadamente; los desechos orgánicos pueden convertirse en abono, biogás o alimento para procesos posteriores, como las unidades BSF, reduciendo así la presión sobre los vertederos y creando materiales valiosos.

Estrategia eficaz de gestión de residuos orgánicos

1. Compostaje Tradicional y Compostador Casero

Los residuos orgánicos se descomponen aeróbicamente en abono. Para los hogares, existen muchos modelos de compostadores como bidones, sacos, macetas/cerámica o compostadores sencillos que puedes fabricar tú mismo. La clave del éxito es un equilibrio entre materiales ‘verdes’ (húmedos, ricos en nitrógeno, como desechos vegetales/hojas tiernas) y ‘marrones’ (secos, ricos en carbono, como hojas secas/aserrín de madera), así como una aireación y agitación regulares para que la descomposición se produzca rápidamente y sea inodora.