Estrategia de PT Bintang Toedjoe Campaña de salud digestiva para mujeres

Yakarta, Viva – Pt bintang toedjoe re -confirmar el compromiso de cuidar salud Comunidad en particular mujerAl introducir su nuevo producto, a saber »Fibra femenina‘Que es un suplemento de bebida de fibra baja en calores.

Leer también: El Ministerio de Transporte realizó una campaña de seguridad naviera para pescadores



El presidente del presidente de PT Bintang Toedjoe, dijo Fanny Kurniati, ser ‘matar’ no significa tener una forma de cuerpo cierta o perfecta como en las redes sociales, sino cómo todos parecen seguros, saludables y auténticos según sus respectivas versiones, incluso desde el camino de la caminata.

«Femmy Fyber también invita a todos a mostrar su confianza a través de la carga de estilo de pasarela, desde el desafío listo, set, slay», dijo Fanny en su declaración, domingo 28 de septiembre de 2025.

Leer también: Inversión en el sector de la salud RP8.6 billones, Astra International Bid, el aumento del mercado





Colección de Ivan Gunawan en Catwalk JMFW 2024

El desafío que tuvo lugar de junio a agosto de 2025 en Tiktok e Instagram había pasado por la etapa semifinal, que se celebró en Yakarta el 19 de septiembre de 2025. En esta etapa, 15 participantes semifinalistas habían competido en la pista para competir por cinco puestos ganadores.

Leer también: Noticias del administrador Gejayan que llama a una huelga de dunas en la policía, estos son los hechos de los resultados del examen médico



Fanny explicó que esta pista semifinal no es solo una cuestión de moda, sino también las voces de las mujeres que quieren ser escuchadas. Con el tema ‘Empodering Woman’, este desafío quiere equilibrar la fuerza desde adentro con confianza como base para ser emitidos (moda, tipo de cuerpo, slay caminando).

«Se espera que los participantes no solo parezcan encantadores, sino que también puedan emitir el valor del empoderamiento de las mujeres en cada apariencia», dijo.

Agregó, para Femmy Fyber, Slay es un acrónimo de: amor propio, aprendizaje, actitud, y debes tener confianza. En lugar de una forma de cuerpo particular, según él, en realidad se ve por cosas relacionadas con la salud.

«A saber, el cuerpo de ajuste, el sistema digestión Saludable, seguro y consuelo contigo mismo «, dijo Fanny.

Del mismo modo, Jefe de Marketing de Pt. Bintang Toedjoe, Arwin Nugraha Hutasoit, explicó cómo campaña Esto se pretende como una plataforma para alentarse mutuamente e inspiración.

«Antes de aparecer en las semifinales, los semifinalistas participaron en el bootcamp de dos días en Yakarta, uno de los cuales fue el informe exclusivo de 3B (belleza, cerebro y comportamiento), así como talleres de etiqueta con la comunidad en humanos. Desarrollo personal que duró dos días combinados de moda, belleza y entrenamiento de autoconfidencia», dijo.

Se sabe que este desafío recibió una respuesta positiva en Tiktok e Instagram con un total de 853 cargas de video. Los semifinalistas lograron inspirar al cuerpo con comportamientos y pensamientos positivos; El verdadero significado de la belleza. El mejor video de pasarela de los semifinalistas está lleno de confianza, mata a través de la pantalla del teléfono celular e incluso al caminar directamente frente a los jueces.