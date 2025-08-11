Estrategia de PGN para construir un espacio creativo sostenible para la comunidad del río Ciliwung

Yakarta, Viva – Pertamina Gas Subholding, Pt Perusahaan Gas Negara Tbk Alias PGNEnfatizando el compromiso de mantener el ecosistema ambiental sostenible y la independencia de la comunidad, especialmente la comunidad en el medio ambiente. Río Ciliwung.

Director de recursos humanos y apoyo comercial de PGN, dijo Rahmat Hutama, el compromiso se realizó a través de ‘Festival Ciliwung 2025 ‘, como parte del programa’ Blue Gate ‘de PGN.

Donde, PGN está tratando de convertir la cara del río Ciliwung en un espacio creativo para la comunidad circundante, mientras mantiene un ecosistema ambiental sostenible que se ha llevado a cabo desde 2024.

«Este programa se presentó porque la condición de las riberas anteriores era muy alarmante, con una acumulación de desechos en varios puntos e instalaciones de muelle que aún estaban lejos de ser adecuadas», dijo Rahmat en su declaración, lunes 11 de agosto de 2025.

Ilustración de las actividades comerciales de PG PGN TBK

La revitalización innovadora de la cuenca del río Ciliwung a lo largo de los 3.4 km también fue llevada a cabo por PGN en la ocasión. Rahmat admitió que fue un esfuerzo para desarrollar una zona verde ecológica. Al mismo tiempo, para construir el ecosistema de la economía social basado en el espíritu verde y sostenible, para el bienestar de la gente de DePok y el medio ambiente del río Ciliwung.

«Este año hemos llevado a cabo varias actividades en colaboración con el Ministerio de Medio Ambiente y el Gobierno Regional de Depok City, cuyos resultados son muy buenos», dijo.

Del mismo modo, el diputado para la contaminación y el control de daños ambientales del Ministerio del Medio Ambiente, la relación Ridho Sani, enfatizó la importancia de mantener las fuentes de agua, especialmente el río Ciliwung, que es una fuente de vida para millones de personas en Java Occidental y Dki Jakarta.

Entonces, según él, el festival se celebró muy precisamente para dar la bienvenida al 80º Día de la Independencia de Indonesia, así como un impulso importante para fortalecer la unidad, la simplicidad y la colaboración a través de la acción concreta para preservar las fuentes de resortes de ciliwung.

Instalaciones de GNL administradas por PGN

«Esto está en línea con la dirección del presidente Prabowo Subianto, que enfatiza la importancia de la soberanía alimentaria, la seguridad del agua y la sostenibilidad ambiental como parte del desarrollo nacional. Este compromiso también está en línea con los SDG, especialmente el objetivo 6, que garantiza la disponibilidad de agua limpia y saneamiento sostenible para todos», dijo.

For information, a number of programs that have been carried out by PGN together with a number of other parties to the community and the environment in the Ciliwung River, namely starting from the mentoring of the implementation of the Pelita Ciliwung Blue Module, the Development of the 34 Rafting Arung Extracurricular (Prima 34), Management of Renewable Energy Based (Mantra Daspa), and Urban Farming. Luego, también hay esfuerzos para organizar el área espacial pública de la Fase 1, que se desliza alrededor del río Ciliwung, la piscicultura endémica de Ciliwung y la formación de la Fuerza de Tarea Juvenil del Río Ciliwung (Riverman).