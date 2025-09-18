Estrategia de Kadin y Hipmi Godok para que los empresarios de clase media ayuden a la economía indonesia presionando

Yakarta, Viva – Presidente del Kadin indonesio, Anindya Bakriecelebró una reunión con la Asociación Indonesia de Jóvenes Emprendedores (Hipmi), para discutir estrategia El mundo de los negocios puede ayudar al gobierno a mejorar la economía nacional.

Además, el problema de la disponibilidad y el empleo del empleo es también una de las cosas discutidas en la reunión de Kadin Indonesia y Hipmi esta vez.



Anindya Bakrie Foto : [Mohammad Yudha Prasetya]

«Esperamos que la absorción de trabajo a la industria continúe aumentando», dijo Anindya en Menara Kadin, Yakarta, jueves 18 de septiembre de 2025.



Sin embargo, Anindya enfatizó que los esfuerzos industriales en la absorción de mano de obra requieren el papel de nuevos empresarios o empresarios que pueden crear y desarrollar sus negocios. «Por lo tanto, (empleo) no se puede dejar solo, sin empresarios exitosos o nuevos empresarios», dijo.

Además, una de las discusiones en las discusiones con HIPMI fue reconocido por Anindya fue un tema de esfuerzo para cerrar a los empresarios nacionales con el gobierno. El objetivo no es otro que en el futuro Indonesia no solo espere inversores extranjeros, sino también de inversores nacionales o empresarios locales.

«Porque en estas circunstancias, es importante que prestemos atención a los negocios intermedios o al término empresarios de clase media. Porque, necesitan ser considerados para que puedan ir a clase también «, dijo Anindya.

Por lo tanto, también espera que en el futuro empresas locales también pueda ayudar a varios programas gubernamentales superiores, que no solo se limitan a la provisión de alimentos sino también como proveedor de empleo.

«Especialmente con todo tipo de programas como MBG, la cooperativa de la aldea roja y blanca, también se agrega a otros programas agrícolas de la transmisión posterior», dijo.

Del mismo modo, el presidente de BPP Hipmi, Akbar Himawan, cree que en el futuro esta sinergia se convertirá en una buena colaboración, donde los resultados de la discusión discutidos con este Kadin también pueden ser aceptados por el gobierno.

«Y lo más importante es sobre su implementación en forma de regulaciones, que pueden ponerse del lado del mundo de los negocios principalmente para la economía de la comunidad», dijo.