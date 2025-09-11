Estrategia de envío internacional de Pertamina RI Competitividad de envío a nivel global

Yakarta, Viva – PT Envío internacional de Pertamina (Pis) Fomentar el compromiso de salud, seguridad, seguridad y medio ambiente (HSSE), como la base del liderazgo y la cultura laboral que debe estar arraigada en todos los aspectos de los negocios.

El director de la flota PIS, M. Irfan Zainul Fikri, declaró, HSSE es una medida de calidad y punto de referencia para la sostenibilidad empresarial, y no solo un resultado de auditoría técnica.

«HSSE es una segunda línea de defensa que garantiza que todas las decisiones comerciales, tanto operativas, comerciales y estratégicas, se realicen de manera segura, segura y responsable del medio ambiente», dijo Irfan en su declaración, jueves 11 de septiembre de 2025.

PT Pertamina International Shipping (PIS) Envío

Explicó que el desarrollo de la tecnología digital, la inteligencia artificial (IA) y el análisis predictivo pueden cambiar el enfoque HSSE de reactivo a proactivo e incluso predictivo.

«Por lo tanto, HSSE es un valor estratégico que fortalece competitividad negocio en el nivel global«Dijo Irfan.

El propio PIS ha iniciado varios pasos estratégicos para fortalecer los estándares nacionales de HSSE. Uno de ellos es un esfuerzo para aumentar la confiabilidad de la flota a través de la estandarización de la gestión de los barcos. Esta iniciativa garantiza la uniformidad de los estándares operativos, aumentando la eficiencia y la cumplencia de regulaciones internacionales más estrictas.

«Debido a los altos estándares de seguridad, PIS logró registrar el logro del equipo de fatalidad cero y 40.5 millones de horas de trabajo seguro durante 2024», dijo.

Este enfoque es el principal énfasis en el Foro de Líderes HSSE 2025 con el tema «Desde el compromiso hasta la acción: la seguridad de la garantía de envío estratégico», que tuvo lugar en Yakarta hace algún tiempo.

El Secretario General del Ministerio de Transporte, Capitán Antoni Ari Priadi, enfatizó que la seguridad marítima realmente comenzó de los humanos. Porque, más del 90 por ciento de los accidentes marítimos se basan en factores humanos, tanto debido a la fatiga, la falta de conciencia situacional y el débil cumplimiento de los procedimientos.

«El desafío del factor humano es nuestra responsabilidad colectiva. Cada marinero no es solo un trabajador, sino un guardia de seguridad en el mar», dijo.