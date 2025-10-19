Estrategia de Danantara para mantener la inversión y colocar fondos en el mercado de capitales, incluido SBN

Jacarta – Órgano de gestión Inversión (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) puso algunos de sus fondos en mercado de capitalesincluidos los Valores Nacionales (SBN), como parte de una estrategia de diversificación para mantener la estabilidad y liquidez del portafolio de inversiones nacional.

Lea también: Cinco provincias con mayor inversión en el tercer trimestre de 2025, Java Occidental es la campeona



El director general del Tesoro de Danantara Indonesia, Ali Setiawan, explicó que este paso tiene como objetivo equilibrar las inversiones a largo plazo y los instrumentos que sean fáciles de liquidar.

«Si recibimos el 100% de los fondos, por supuesto que no todos se utilizarán inmediatamente para proyectos de alto riesgo. Parte de ellos debe guardarse en instrumentos líquidos para poder utilizarlos en cualquier momento», dijo Ali.

Lea también: IHSG cae un 2,57 por ciento, el Ministro de Finanzas Purbaya relaja su respuesta



Ali dijo que la cartera de Danantara en el futuro se dividiría en dos categorías principales, a saber privado inversión o inversión directa, y inversión pública o inversión en el mercado de capitales.

Lea también: El Comité para la Erradicación de la Corrupción (KPK) sigue exigiendo a los ciudadanos extranjeros de los directores estatales que denuncien a LHKPN, que sigue siendo investigado por corrupción



«Por ejemplo, entre el 60 y el 70 por ciento se utiliza para construir proyectos estratégicos, mientras que entre el 30 y el 40 por ciento se coloca en activos líquidos como SBN», explicó.

Según él, este enfoque es importante para que Danantara todavía tenga margen de flexibilidad a la hora de canalizar financiación hacia proyectos prioritarios sin sacrificar la liquidez a corto plazo. Esta porción de reserva también respalda la estabilidad del mercado de capitales interno.

Danantara Diferente a otros fondos soberanos

Ali enfatizó que Danantara tiene características diferentes a las fondo soberano en otros países. La fuente de financiación proviene exclusivamente de los dividendos de las empresas estatales y está totalmente denominada en rupias, no de exportaciones de productos básicos ni de reservas de divisas.

«Nuestra financiación proviene enteramente de los dividendos de las empresas estatales y está en rupias. Por lo tanto, es de naturaleza más interna, a diferencia de soberano financiar que proviene de los ingresos petroleros o de los dólares», afirmó.

Aproximadamente el 60 por ciento de las asignaciones de inversión directa se destinan a proyectos de gran escala, complejos y de impacto a largo plazo. Mientras que la otra parte se destina a canales de ganancia rápida que implica la cooperación con el sector privado.

Ocho sectores son el foco principal de Danantara, incluidos el downstreaming, la energía (incluidas las energías renovables), la salud y la tecnología. Varios proyectos han pasado por la etapa de estudio de viabilidad y se están ultimando junto con gobiernos locales, ministerios y socios internacionales.

Uno de los proyectos que se están considerando es desperdiciar a la energía (WtE), que se considera relevante para las necesidades de gestión de residuos urbanos y la transición a energías limpias.