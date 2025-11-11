Estrategia de Bappenas para fomentar la innovación y la cultura de anticipación al riesgo en diversos sectores

Jacarta – Gobierno a través del Ministerio de Planificación del Desarrollo Nacional/bappenas está incentivando la implementación de la Gestión Riesgo Desarrollo Nacional (MRPN) en términos más generales, para garantizar que las políticas de desarrollo puedan adaptarse a la incertidumbre global y los desafíos intersectoriales.

Prakosa Grahayudiandono, Directora de Sistemas y Gestión de Riesgos del Ministerio de Planificación del Desarrollo Nacional/Bappenas, dijo que el enfoque de gestión de riesgos será una base importante en la planificación hacia la Visión Dorada de Indonesia 2045, según lo regulado en el Reglamento Presidencial Número 39 de 2023.

Según él, las futuras políticas de desarrollo nacional deben adaptarse a las dinámicas sociales, financieras y de complejidad. público Nosotros. Porque la gestión de riesgos ciertamente no puede ser única para todos, sino que debe adaptarse a las necesidades de cada sector.

«Podría ser que con las condiciones financieras, la complejidad de la sociedad, la diversidad y todo tipo, esto pueda luego ajustarse de tal manera, según las necesidades individuales», dijo Prakosa en su declaración del martes 11 de noviembre de 2025.

El foro es parte de la serie Road to Hari. Sadar Riesgo Nacional 2025, que se conmemorará el 15 de diciembre. Este evento fue realizado por la Sociedad Indonesia de Conciencia del Riesgo (sonidos) junto con una serie de socios intersectoriales, para fortalecer una cultura de concienciación sobre los riesgos en la sociedad.

El presidente de Masindo, Dimas Syailendra Ranadireksa, explicó que la concienciación sobre los riesgos debe verse como una medida reactiva a la crisis. Por ello, destacó la importancia de cambiar la mentalidad de las personas desde la actitud del «qué pasará después» al «qué pasará después», o de la actitud pasiva a la anticipatoria ante los riesgos.

«Cuando transportamos, usamos casco y cinturón de seguridad salud tenemos alimentos bajos en azúcar para prevenir la diabetes, y en el espacio digital somos cada vez más conscientes de la protección de datos. «Todos estos son ejemplos simples de un enfoque de reducción de riesgos», dijo Dimas.

En el contexto de la salud pública, Dimas también destacó el enfoque de reducción de daños, como parte de una estrategia de control de riesgos más realista.

Puso como ejemplo que para los fumadores adultos que no han podido dejar de fumar por completo, se espera que puedan cambiar a productos de tabaco alternativos que no pasen por el proceso de combustión, lo que podría ser una opción de transición científicamente probada que reduce los riesgos para la salud.

«Esto no reemplaza los esfuerzos para dejar de fumar, pero es parte de una estrategia gradual para que los riesgos para la salud puedan reducirse de manera más realista», afirmó.