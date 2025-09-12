Estrategia de astucia iraquí, una seria amenaza para el equipo nacional indonesio

VIVA – Antes de la cuarta ronda Calificación de la Copa Mundial 2026 Zona Asiática, observador de fútbol Ronny Pangemanan o Bung Ropan dieron una advertencia seria para Equipo nacional Indonesia. Según él, Garuda debe estar preparado para enfrentar el estilo de juego duro que a menudo es exhibido por Irak.

En el video en su canal personal de YouTube, Bung Ropan aludió al incidente de calor en la final de la Copa King 2025 entre Irak y Tailandia. En ese partido, dos jugadores iraquí recibieron cartas, incluido Mohanad Ali Kadhim Al Shammari, quien fue de inmediato en rojo después de llevar a cabo un brutal tackle contra Chanathip Songkrasin.

«El comportamiento de Mohanad Ali Kadhim Al Shammari, que deliberadamente parecía ser brutal golpeando a Chanathip Songkrasin, debe tener cuidado, porque dejó el campo con una tarjeta roja directa», dijo Bung Ropan.

Esta advertencia, continuó Bung Ropan, no fue sin razón. Destacó el partido de prueba Equipo nacional indonesio Contras Líbano que terminó en un empate 0-0 en el estadio principal de Bung Karno. Aunque Garuda sobresale en posesión y oportunidades de la pelota, Líbano en realidad lo reduce con un juego duro.

«Si ves nuestro partido con el Líbano, es difícil e incluso conduce a duro … estacionaron el autobús para enfrentar la extraordinaria presión de Jonathans Milliano y amigos. Su salida con un tackle bastante brutal, bastante duro, hasta que hubo empuje», dijo.

Bung Ropan evaluó que Patrick Kluivert y el cuerpo técnico deben preparar una estrategia especial. Aunque se prevé que Iraq no juegue defensa total como el Líbano, los juegos físicos y duros seguirán siendo su arma principal.

«A pesar de que Iraq no jugará a la defensiva como el Líbano, definitivamente saldrán. Pero el modelo de juego duro se ha ilustrado cuando Irak se enfrenta a Tailandia. Una vez más, no se deje provocar, y eso es lo que Patrick Kluivert quiere para todos sus empleados», dijo Bung Ropan.

Con respecto a la composición de los jugadores, Bung Ropan dijo que la mayoría de ellos aparecieron en la jornada de la FIFA contra Taiwán y el Líbano que Kluivert era elegido. Sin embargo, no descartó la posibilidad de sorpresas.