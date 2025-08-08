Estrategia BYD Mantener el precio de un automóvil eléctrico usado en Indonesia

Yakarta, Viva – El valor de reventa o el valor de reventa sigue siendo una de las principales consideraciones de los consumidores indonesios antes de comprar un automóvil, incluidos los vehículos eléctricos. Esta percepción a menudo hace que los posibles compradores duden en cambiar de autos fósiles a vehículos eléctricos.

Date cuenta de que, Byd Motor Indonesia confirma su compromiso de educar al mercado mientras construye un ecosistema que puede mantener el precio de venta de los automóviles eléctricos usados en el futuro.

En respuesta a esto, el presidente presidente de PT Byd Motor Indonesia, Eagle Zhao, dijo que los vehículos eléctricos deben entenderse como parte de un ecosistema más amplio, no solo un solo producto.

«La electrificación del vehículo no es solo una cuestión de automóvil, sino también de soporte de infraestructura, después de los servicios de ventas y la participación de los socios locales», dijo recientemente.

BYD actualmente está construyendo una red de apoyo que incluye 53 distribuidores y cinco salas de exposición, todas equipadas con estaciones de carga de CA y estaciones de carga de DC. También se planea que algunos distribuidores tengan un cargador super mega de alta capacidad.

Según Eagle, el desarrollo de la infraestructura de carga es una de las claves para aumentar la confianza del consumidor en el valor de reventa de los vehículos eléctricos.

«Con un ecosistema cada vez más maduro, la confianza del consumidor en vehículos eléctricos, incluido el valor de venta de las cicatrices, también aumentará», dijo.

También destacó el papel del volumen de ventas y la demanda del mercado para determinar el valor de reventa. Hace tres años, la penetración de vehículos eléctricos en Indonesia todavía está por debajo del dos por ciento. Ahora, la cifra ha alcanzado el 17 por ciento.

«El aumento de la demanda hará que el mercado de automóviles eléctricos usados sea más sólido», dijo.

Además de la infraestructura, BYD continúa realizando investigaciones relacionadas con el mercado de vehículos eléctricos usados y coopere con socios locales para fortalecer la cadena de suministro. La participación de talleres independientes, redes de piezas y plataformas de negociación coche usado se espera que ayude a estabilizar el precio de reventa.

Global BYD Experience es un capital para generar confianza del consumidor. Hasta este mes, la compañía ha producido más de 13 millones de unidades de vehículos eléctricos a nivel mundial. Eagle establece su creencia de que la integración vertical y la tecnología BYD Core garantizarán productos asequibles al tiempo que tienen un valor mantenido a largo plazo.

BYD también está activo en la educación a través de un programa de manejo de pruebas, el costo total de la demostración de propiedad de la propiedad, así como las iniciativas de intercambio y las garantías claras de la batería. Estos pasos están destinados a proporcionar datos reales a los consumidores para que las decisiones de compra sean más información y respalden la transición de la energía neta.

«Con la tecnología central y la integración vertical de las cadenas de suministro, estamos seguros de que podemos presentar productos asequibles y tener un valor mantenido a largo plazo», dijo.