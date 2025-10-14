Estoy seguro de que la verdad estará abierta.

Jacarta – El ex ministro de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología, Nadiem Makarim, pasó un largo día en Roundhouse. oficina del fiscal generalMartes 14 de octubre de 2025.

Lea también: La respuesta del Fiscal General a las posibilidades de que Riza Chalid sea juzgado sin asistencia



Durante 10 horas seguidas fue interrogado por investigadores sobre el supuesto caso de corrupción en adquisiciones Chromebook De Ministerio de Educación y Cultura período 2019-2022. Nadiem salió con el rostro pálido y pasos inestables.

«Gracias, gracias a Dios, el proceso de examen de hoy transcurrió sin problemas. Estoy seguro de que dentro de este tiempo la verdad será revelada. Les agradezco su apoyo y pido oraciones», dijo.

Lea también: El Ministerio del Hajj pide al Fiscal General que acompañe la selección de empleados, ST Burhanuddin da una fuerte advertencia





Nadiem Makarim (centro) en la Fiscalía General

El jefe del Centro de Información Jurídica del Fiscal General, Anang Supriatna, admitió que el material del examen no pudo ser divulgado a los efectos de la investigación.

Lea también: La inesperada respuesta de Nadiem Makarim a su rechazo previo al juicio fue rechazada por el Tribunal de Distrito del Sur de Yakarta



«Hoy sólo Nadiem es el sospechoso. Si hay alguno de otras investigaciones», dijo Anang.



Jefe de la Fiscalía General, Anang Supriatna (centro)

Para su información, la Fiscalía General nombró a Nadiem Makarim como sospechoso en el caso de presunta corrupción en la adquisición de portátiles Chromebook en el Ministerio de Educación y Cultura en 2019-2022 el 5 de septiembre de 2025.

El director de investigación de la Fiscalía General de Jampidsus, Nurcahyo Jungkung Madyo, dijo que en 2020, Nadiem, como Ministro de Educación y Cultura en ese momento, se reunió con partidos de Google Indonesia.

La reunión tuvo como objetivo discutir los productos de Google, uno de los cuales es el programa Google for Education que utiliza Chromebooks que pueden ser utilizados por los ministerios, especialmente para los estudiantes.

En varias reuniones celebradas por Nadiem Makarim con Google Indonesia, se acordó que los productos de Google, concretamente Chrome OS y Chrome Devices Management (CDM), se utilizarían como proyecto de adquisición de equipos de TIC.

Luego, se llevó a cabo una reunión cerrada para discutir las adquisiciones utilizando Chromebooks. De hecho, en ese momento aún no se había iniciado la adquisición de equipos TIC.

Para aprobar los Chromebook, a principios de 2020, Nadiem Makarim, como ministro, respondió a la carta de Google para participar en la adquisición de equipos TIC en el Ministerio de Educación y Cultura.

De hecho, anteriormente la carta de Google no fue respondida por el anterior Ministro de Educación, Muhadjir Effendy.

«(Muhadjir Effendy) no respondió porque la prueba de adquisición de Chromebook de 2019 había fracasado y no podía usarse para las escuelas de línea exterior (SGT) o las áreas fronterizas más alejadas y desfavorecidas (3T)», dijo Nurcahyo.