Yakarta, Viva – corredor Motogp, Marc Márquez visitó el palacio estatal y se reunió con el presidente Prabowo Subianto el martes 30 de septiembre de 2025. Márquez acababa de ganar el título mundo Tres días antes y transmitir su alegría para poder regresar a Indonesia.

Insiste en Mandalika es circuito Lo mejor para celebrar su éxito con los fanáticos. Márquez también disfrutará de la carrera en el circuito de Mandalika.

«Estoy muy feliz de regresar a Indonesia después de convertirme en un campeón mundial hace 3 días. Este será el primer médico de cabecera, el primer circuito después de convertirme en campeón mundial e intentaré disfrutarlo. Sé que tenemos muchos fanáticos aquí y este es el mejor circuito y el mejor país para disfrutarlo.



El presidente Prabowo recibió la visita de Marc Márquez en el Palacio del Estado Foto : Laily Rachev – Oficina de prensa de la Secretaría Presidencial

Mientras tanto, el Ministro de Jóvenes y Deportes, Erick Thohir dijo que el joven corredor indonesio Mario Aji y Veda Ega Pratama también asistieron a reunirse con el presidente Prabowo.

Dijo que la reunión no solo era un lugar para la amistad, sino también el impulso para fortalecer el compromiso de Indonesia en el desarrollo del turismo deportivo mientras daba a luz a una nueva generación de corredores de patria.

Dijo que la reunión con Marc Márquez fue un honor, así como una señal de que el turismo deportivo tiene un papel vital en el desarrollo nacional.

«Alhamdulillah, el presidente había conocido al campeón mundial Marc Márquez. Transmitió, Marc al presidente, es un honor conocer al presidente. Y vemos que Indonesia en la construcción de este turismo deportivo es muy, muy necesario en el futuro. Y esto es parte del desarrollo también es solo deportes, sino también sin duda para la economía general», dijo Erick.

Además, Erick también reveló el mensaje del presidente Prabowo a dos jóvenes corredores indonesios presentes, Mario Aji y Veda Ega Pratama. El Jefe de Estado espera que ambos puedan ser un símbolo del nacimiento de una nueva generación de corredores indonesios que puedan competir a nivel mundial.



El presidente Prabowo recibió la visita de Marc Márquez en el Palacio del Estado Foto : Laily Rachev – Oficina de prensa de la Secretaría Presidencial

«Y el presidente también le dijo esto a Mario Aji y Veda para convertirse en también los conductores en el futuro. Además, Indonesia todavía tiene un contrato con MotoGP hasta 2031. Por lo tanto, la oportunidad también no solo está observando, sino que también damos a luz a la generación más joven en el futuro. Ahora Mario2, Veda, irá a Moto3. Así que esto es lo que esperamos», dijo Erick.