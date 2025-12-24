¡Estoy listo para morir por el pueblo!

Jacarta – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto confirmó que estaba listo muerto para pueblo indonesio para luchar contra aquellos que roban o extorsionan riqueza nacional.

Así lo afirmó Prabowo en la ceremonia de entrega de los resultados del rescate de las finanzas estatales en la Cámara de Representantes oficina del fiscal general (AGO), Yakarta, miércoles 24 de diciembre de 2025.

Inicialmente, Prabowo comparó el estado con un cuerpo humano. Cuando la riqueza del cuerpo continúa siendo robada y robada, colapsará.

El país, afirmó, no podría sobrevivir si su riqueza seguía siendo saqueada y robada por partes irresponsables.

«Nuestra riqueza está siendo filtrada, robada, robada, informes falsos, subfacturación, funcionarios sobornados, contrabando, gente entrando y saliendo, ¿cómo puede sobrevivir el país?», dijo Prabowo.

Prabowo enfatizó que estaba comprometido a seguir protegiendo la riqueza del país. Prabowo incluso admitió que estaba dispuesto a morir por el pueblo indonesio.

«No me importa, fui elegido, nombrado por el pueblo indonesio. Moriré por el pueblo indonesio. Para mí, morir por el pueblo es mi honor», explicó.

En esa ocasión, Prabowo fue testigo de cómo la Fiscalía General (Kejagung) entregaba Rp. 6,6 billones en efectivo provenientes del rescate de las finanzas estatales y el cobro de multas administrativas al estado.

La entrega fue entregada simbólicamente por el Fiscal General ST Burhanuddin al Ministro de Finanzas (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.

El Fiscal General explicó en detalle la cantidad de Rp. 6.625.294.190.469,74 que fue entregado al Estado. El dinero asciende a Rp. 4.280.328.440.469,74 que se entregaron fue el dinero obtenido del ahorro de las finanzas estatales para el manejo de casos de corrupción por parte de la Fiscalía de Indonesia.

Mientras tanto, los 2.344.965.750,00 IDR restantes fueron el resultado de la recaudación de multas administrativas forestales por parte del Grupo de Trabajo de Control de Áreas Forestales (PKH).