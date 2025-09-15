Estoy en el baño

VIVA – Tasya farasya Ahora es ser objeto de conversación pública debido a la aparición de problemas de divorcio e infidelidad llevadas a cabo por su esposo, Ahmad assegaf. Esta noticia salió después de que un internautor afirmó haber recibido información del Tribunal Religioso del Sur de Yakarta.

Leer también: La reacción de Tasya Farasya después del divorcio: necesito tiempo y espacio



Antes de que esta noticia fuera viral, Tasya Farasya había soñado con el asunto de su esposo. Esto se reveló cuando se convirtió en una estrella invitada en el evento de Sleep sobre YouTube con su Rachel Ven y Erika Carlina.

Tasya Farasya sin rodeos sobre sus sueños, donde Ahmad tuvo una aventura con Erika Carlina. De hecho, la propia Erika Carlina no parece conocer al esposo de Tasya Farasya.

Leer también: Tasya Farasya presenta los malos hábitos del marido: ella es …



«Sueña con su (Erika Carlina) el asunto de Ahmad lo sabe. Sueño de que mi esposo engañe contigo», dijo Tasya Farasya, citando a su Rachel Ven de YouTube, lunes 15 de septiembre de 2025.

La madre de dos hijos también reveló la cronología de su sueño, donde encontró que Ahmad Assegaf estaba besando con Erika Carlina en el baño. En el sueño, Tasya Farasya afirmó estar muy sorprendida por lo que vio.

Leer también: Se rumoreaba que se divorció, Tasya Farasya decidió dejar las redes sociales



«Entonces estaba en el baño», dijo.

Desde entonces, cada vez que Tasya Farasya fue invitada al mismo evento que Erika Carlina, también ofendió a su esposo. Las emociones sentidas en el sueño resultaron llevadas a la vida diaria cuando Tasya Farasya se reunió con su esposo.

«Desde entonces, cuando leí sobre Breve Erika o cómo soy ‘eh mañana quiero podcsat con tu aventura'», explicó Tasya Farasya.

«Entonces, si conoces, mi esposo dice: ‘No me equivoco, está bien’, dijo. Pero hiciste engañado en ese sueño», continuó.

Ahora, Tasya Farasya en realidad eligió el silencio y se rompe de las redes sociales en medio de los disturbios de sus problemas domésticos. En lugar de confirmar o discutir, Tasya Farasya decidió no hacer comentarios cuando se le preguntó sobre la condición del hogar.

Como el vlogger de belleza de la información es famoso por el nombre original Lulu Farassiyaini, celebró una boda de lujo con Ahmad Assegaf en febrero de 2018. El evento duró 7 días 7 noches después de las tradiciones árabes, incluidas las solicitudes, la recitación, Splash, el contrato de matrimonio de color blanco amarillo, Henna Night, a múltiples recepciones en el hotel Indoles Kempinski, Jakarta.

La colorida recepción de la tarde de estilo jardín específicamente para mujeres, mientras que la boda real de la noche con vestidos de tex saverio pesa 50 kg de perlas y motivos de mariposas. Otro vestido diseñado por Ivan Gunawan, equipado con Tiara Swarovski. Este matrimonio es viral debido a su extraordinario lujo.