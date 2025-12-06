‘Estoy en contra del odio’ después de la reacción de American Eagle

Sidney Sweeney dijo recientemente revista gente que “estoy en contra del odio” mientras recuerda la controversia que surgió sobre su anuncio de jeans American Eagle a principios de este año. La campaña se centró en el lema «Sydney Sweeney tiene unos vaqueros fantásticos». Se enciende el juego de palabras sobre “grandes genes” indignación en líneaMuchos en las redes sociales alegaron que la compañía estaba glorificando la herencia blanca y el físico delgado del actor. Alguno incluso comparado los anuncios de “propaganda nazi”.

«Honestamente, me sorprendió la reacción», dijo Sweeney a People. «Lo hice porque amo los jeans y amo la marca. No apoyo las opiniones que algunas personas eligieron para conectarse con la campaña. Muchos me han asignado motivos y etiquetas que simplemente no son ciertas».

«Cualquiera que me conozca sabe que siempre intento unir a la gente. Estoy en contra del odio y la división», añadió Sweeney. «En el pasado, mi postura fue nunca responder a la prensa negativa o positiva, pero recientemente me he dado cuenta de que mi silencio con respecto a este tema sólo ha ampliado la división, no la ha cerrado. Así que espero que este nuevo año se centre más en lo que nos conecta en lugar de en lo que nos divide».

Sweeney guardó silencio sobre la controversia durante meses antes. hablando de ello por primera vez en una entrevista con revista gq mes pasado. La nominada al Emmy dijo que nunca estuvo tentada de hacer una declaración formal explicando o defendiendo los anuncios durante el punto álgido de la reacción porque «siempre he creído que no estoy aquí para decirle a la gente qué pensar».

«Sé quién soy. Sé lo que valoro. Sé que soy una persona amable», dijo Sweeney. «Sé que amo mucho y sé que estoy entusiasmado por ver qué sucede a continuación. Por eso, no dejo que otras personas definan quién soy… Al final del día sabía para qué era ese anuncio, y eran jeans fantásticos, no me afectó de ninguna manera».

Cuando la controversia llegó a los titulares nacionales, el director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung pesado calificando la reacción como un excelente ejemplo de “la cultura de la cancelación enloquecida”. Vicepresidente JD Vance entonces liberales burlados por crear una histeria en torno a la campaña. La controversia llegó hasta Donald Trump, quien me preguntaron sobre los anuncios en medio de informes de que Sweeney también era republicana registrada y respondió: «¿Es una republicana registrada? ¡Oh, ahora me encanta su anuncio! Te sorprendería saber cuántas personas son republicanas… Si Sydney Sweeney es una republicana registrada, creo que su anuncio es fantástico».

Sweeney dijo revista gq que “fue surrealista” que Trump y Vance intervinieran en los anuncios, pero no prestó atención a la controversia en general.

«Simplemente guardé mi teléfono», dijo el actor. «Estaba filmando todos los días. Estoy filmando ‘Euphoria’, así que trabajo 16 horas al día y realmente no llevo mi teléfono al set, así que trabajo y luego voy a casa y me voy a dormir. Así que realmente no vi mucho de eso».

Sweeney próximamente protagonizará “The Housemaid”, que se estrenará en cines el 19 de diciembre. Dirígete a Sitio web de la revista People. para leer su última entrevista en su totalidad.