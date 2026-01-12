Estoy decepcionado, pero sigo respetando el proceso legal.

Jacarta – Ex Ministro de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología (Mendikbudristas), Nadiem Makarim admitió que estaba decepcionado con la decisión del panel de jueces de rechazarlo excepción o nota de objeción sobre el presunto caso corrupción Chromebook.

Nadiem lo transmitió después de asistir a una audiencia de decisión provisional en el Tribunal de Distrito de Delitos de Corrupción (Tipikor), en el centro de Yakarta, el lunes 12 de enero de 2026.

«Estoy decepcionado con la decisión de hoy. Pero respeto el proceso legal», dijo Nadiem a los periodistas.

Aunque el veredicto estuvo lejos de lo esperado, Nadiem expresó su agradecimiento al panel de jueces.

Aparte de eso, Nadiem también agradece que Google haya abierto su voz sobre el caso que lo atrapó y enfatizó que no existe ningún conflicto de intereses con respecto a la adquisición de computadoras portátiles Chromebook.

De hecho, la mayoría de las inversiones de Google se produjeron antes de que Nadiem ocupara el cargo de Ministro de Educación e Investigación y Tecnología.

«Google también dijo que los Chromebooks son el portátil número uno para la educación en el mundo. Esperemos que esto pueda resultar esclarecedor», afirmó.

«En el juicio, se afirma que la resistencia o las excepciones del acusado Nadiem Anwar Makarim y su equipo de asesores legales son inaceptables», dijo el juez principal Purwanto Abdullah.

Luego, Purwanto ordenó que el manejo del caso de presunta corrupción en la adquisición de computadoras portátiles Chromebook continuara hasta la etapa probatoria.

Mientras tanto, Nadiem Anwar Makarim fue acusado de recibir 809.590 millones de IDR en relación con el presunto caso de corrupción en el programa de digitalización de la educación en forma de adquisición de computadoras portátiles Chromebook y Chrome Device Management (CDM) dentro del Ministerio de Educación y Cultura en 2019-2022.

El ex Ministro de Educación y Cultura, Nadiem Makarim (izquierda)

El fiscal (JPU) de la Fiscalía General, Roy Riady, dijo que el dinero fue recibido por el Ministro de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología para el período 2019-2024 después de ordenar las especificaciones de las computadoras portátiles Chromebook para usar CDM o Chrome Education Upgrade, convirtiendo a Google en el único que controla el ecosistema educativo en Indonesia.

«El dinero que recibió Nadiem provino de PT Solusi Karya Anak Bangsa (PT AKAB) a través de PT Gojek Indonesia», dijo Roy en la audiencia para leer la acusación en el Tribunal Penal de Corrupción del Tribunal Central de Distrito de Yakarta, el lunes.