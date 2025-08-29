Estoy decepcionado, ¡el trabajo del personal ha terminado!

Yakarta, Viva – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto abrió su voz sobre la muerte de un taxista de motocicleta en línea (ojol), Affan Kurniawan después de la manifestación condujo al caos. Dijo decepcionado Y sorprendido por las acciones del aparato que se consideraban excesivos.

«Una vez más, me sorprendió y decepcioné con las acciones de los oficiales excesivos. He ordenado que el incidente anoche sea exhaustiva y transparente, así como los oficiales involucrados deben ser responsables», dijo Prabowo en su declaración oficial a través del video, viernes 29 de agosto de 2025.

PRABOWO agregó, no toleraría a los oficiales que actúan fuera de la propiedad y las regulaciones aplicables.

«Tomaremos medidas fuertemente de acuerdo con la ley», agregó.

Por otro lado, Prabowo también expresó su profunda tristeza por la muerte de Affan.

«En nombre de la persona y en nombre del Gobierno de la República de Indonesia, diciendo que sea condolentado y transmite las profundas condolencias. Estoy muy preocupado y muy triste por ocurrir este evento», dijo.

Hizo hincapié en que el gobierno garantizaría la vida de la familia fallecida y prestaría atención especial.

«El gobierno garantizará la vida de su familia, y prestará especial atención a sus padres, hermanos menores y sus hermanos», dijo.

Prabowo también le pidió al público que permaneciera tranquilo y que no se provocara fácilmente porque había partes que deliberadamente querían provocar disturbios.

Jefe de Policía Nacional General Policía Listyo Sigit Prabowo (Medio)

«También pido a todas las personas indonesias para que siempre estén atentos. Hay elementos que siempre quieren disturbios, que quieren el caos. Transmito a todas las personas que no beneficia a las personas, no beneficia a la comunidad, no beneficia a nuestra nación», dijo Prabowo.

«Para eso, debemos estar atentos, debemos estar tranquilos, y no debemos permitir que los grupos que quieran hacer disturbios y disturbios. Aspiraciones legítimas, transmitiremos. Mejoraremos todo lo que debe mejorarse», concluyó.