Estoy 100 por ciento fijo en PDIP

Yakarta, Viva – Excadrador del DPD PDI Perjuangan (Pdip) Java central, Bambang Wuryanto o Pacul Bambang Votos abiertos relacionados con su cambio de la Cátedra de Liderazgo del Partido en Java Central.

Bambang Pacul negó el problema que dijo que sería reclutado por otras partes después del cambio. Bambang Pacul insistió en que todavía estaba al 100 por ciento todavía en PDIP.

«Enfatizo, estoy 100 por ciento fijo en el Partido de Lucha demócrata indonesio, pase lo que pase», dijo Bambang Pacul en una conferencia de prensa en la oficina Central de DPD de Java PDIP, el lunes 25 de agosto de 2025.

Bambang Pacul transmitió esto después de celebrar una reunión con el presidente interino del nuevo PDIP DPD de Java Central, FX Hadi Rudyatmo. La reunión fue un seguimiento de la asignación dada por el Presidente del PDIP, Megawati soekarnoputri.

En esa ocasión, Bambang Pacul también enderezó las noticias sobre su «remoción» desde el cargo de presidente del presidente DPD Central Java PDIP.

Bambang Pacul dijo que no se produjo remoción. En cambio, este cambio de posición se debe puramente a las partes internas.

«La decisión del Congreso PDIP prohíbe las posiciones dobles. Debido a que me asignaron como uno de los presidentes del PDIP DPP, ya no podía servir como presidente del DPD Central Java PDIP», explicó.

Por lo tanto, Megawati luego nombró a FX Hadi Rudyatmo como presidente interino del Central Java PDIP DPD.

Rudyatmo, quien también estuvo presente en la conferencia de prensa, explicó que su tarea era presentarse a la gestión Central de DPD de Java PDIP y preparar una conferencia regional (Konferda) para elegir el Presidente y Gestión DPD Central Central Java PDI Perjuangan.

Por lo tanto, Bambang Pacul enfatizó que seguía siendo leal al Partido de Lucha demócrata indonesio y estaba listo para llevar a cabo sus nuevos deberes a nivel central.