Estos son una serie de conmemoración del 80 aniversario de la provincia central de Java que debe seguir

VIVA – La conmemoración del 80 aniversario de la provincia central de Java será animada con varios eventos para la comunidad. Actividades que se realizarán el 18-24 Agosto 2025 se extiende en tres distritos/ciudades.

«Tenemos varias actividades. La serie en tres distritos/ciudades, a saber, Batang, Jepara y Semarang City», dijo el jefe de la oficina juvenil y turismo de Java Central, Muhamad Masrofi, después de informar al gobernador central de Java, Ahmad Lutfi, en su oficina el lunes 11 de agosto de 2025.

Varias actividades incluyen Java Central Bersholawat, que se celebró el 18 de agosto de 2025 en la plaza de Batang Regency. El 80 aniversario de la provincia central de Java en el Área Industrial Integrada de Batang (KITB) el martes por la mañana, 19 de agosto de 2025.

Observaciones fotográficas: el gobernador central de Java, Ahmad Lutfi, recibió el jefe de la oficina juvenil y turismo de Java Central, Muhamad Masrofi con respecto al aniversario de la provincia central de Java.

La serie de actividades continuó en el 80 aniversario del 80 aniversario en Jepara Regency Square el martes 19 de agosto de 2025. El evento se llenará de AKA NDX.

Además, el miércoles 20 de agosto de 2025, se realizará un viaje de un día de Karimunjawa. Esta actividad también involucrará al regente/vicepresidente y al alcalde/alcalde en el centro de Java.

«Este viaje de un día es al mismo tiempo para presentar el turismo en Karimunjawa», dijo.

El próximo sábado 23 de agosto de 2025, estaba Jepara Art Carnival a partir de las 14.00 WIB. La ruta comienza en el área de Tugu Kartini en Jepara Regency y termina en Jepara Regency Square. Al día siguiente, el domingo 24 de agosto de 2025, hubo una divertida caminata en Jepara Regency Square, seguido de un festival de 10,000 Soto Bowl para romper el récord de Muri.

Leyenda de fotos: el logotipo de aniversario a los 80 de la provincia central de Java

Mientras que las actividades en la ciudad de Semarang incluyen exposiciones/exposición UMKM, Medicina Culinaria y Herbal celebrada del miércoles al viernes del 20 al 22 de agosto de 2025, en el patio de la Oficina del Gobernador y la DPRD central de Java. Luego hubo una feria de empleo en la oficina central de mano de obra y transmigración de Java del 21 al 22 de agosto de 2025 a la que asistieron docenas de compañías en Java Central.

Además de estas actividades, también hay un desfile de artes culturales el jueves 21 de agosto de 2025, a las 19.30 WIB. El desfile comienza desde el área del monumento de la fuente de Jalan Pahlawan y termina frente a la sede de la policía central de Java.

En cuanto a la ceremonia de clausura, se llevará a cabo el domingo 24 de agosto de 2025 en el campo de Pancasila, Simpang Lima, Semarang City, mostrando la banda Grub Gigi y Setia Band.

«Para las actividades de exhibición en el patio de la oficina del gobernador también lleno de actuaciones de música de banda local, títeres de sombras, etc.

Masrofi agregó, en el 80 aniversario de la provincia central de Java, realmente quería demostrar que, además de la conmemoración del Día de la Independencia el 17 de agosto, también había una conmemoración del aniversario de Java Central.

Por lo tanto, las actividades celebradas también para mostrar el potencial que existe en Java central, incluidos los productos locales de MIPYME, son mejor conocidos por el público.

Mientras tanto, el gobernador de Java Central, Ahmad Lutfi, agregó, en el 80 aniversario de la provincia central de Java, también necesitaba mostrar el potencial y el desarrollo de la última situación, incluida la disminución de las tasas de pobreza, la inflación y la inversión y otros, para que las personas sepan lo que se ha logrado.