Estos son los tres candidatos a canciller de la Unhas 2026-2030

Makassar, VIVA – Tres candidatos a rector de la Universidad Hasanuddin (Unhas) para el período 2026-2030 fueron determinados por el Senado de Unhas, el lunes (11/03/2025), después de los resultados de la votación de los 6 posibles candidatos que compiten por la elección de rector.

Los tres candidatos a canciller con más votos fueron el Prof. Dr. Jamaluddin Jompa MSc, el Prof. Budu PhD SpM(K) MMedEd y el Prof. Dr. Sukardi Weda MHum MPd MA.

El presidente del Senado Académico de Unhas, Prof. Dr. Baharuddin Thalib MKes Sp.Pros (K) en Makassar, dijo que los tres tenían derecho a participar en las elecciones regionales de 2026 después de estar entre los tres primeros con mayor número de votos.

Resultados de la votación de los seis posibles candidatos Uñas Rector Para el período 2026-2030 que se celebra hoy, el Prof. Jamaluddin Jompa obtuvo 74 votos (80 por ciento) en primer lugar, seguido por el Prof. Budu, obtuvo 18 votos (19 por ciento), el Prof. Sukardi Weda, obtuvo un voto (1 por ciento).

Campus de Makassar de la Universidad Hasanuddin (Unhas), Sulawesi del Sur.

Los otros tres posibles candidatos, a saber, el Dr.l Marhaen Hardjo MBiomed PhD, el Prof Muhammad Iqbal Djawad, MSc PhD y el Dr. Zulfajri Basri Hasanuddin, M Eng, no obtuvieron votos.

«De acuerdo con las disposiciones del reglamento para la elección del Canciller de Unhas para el período 2026-2030, los tres posibles candidatos que obtuvieron el mayor número de votos fueron entonces determinados como candidatos a Canciller de Unhas», dijo el lunes (11/03/2025) citado por ANTARA.

El Prof. Baharuddin Talib expresó su agradecimiento por el proceso de selección que se desarrolló sin contratiempos, de manera ordenada y propicia.

Enfatizó que estos resultados reflejan la confianza de los miembros del Senado en la visión, integridad y trayectoria de los posibles candidatos a Canciller.

«Expreso mi agradecimiento y agradecimiento a todas las partes que han trabajado de manera óptima, especialmente al Equipo del Grupo de Trabajo de Detección, para que la Reunión Plenaria de hoy se haya desarrollado de manera ordenada y sin contratiempos», dijo.

Además, después de que el Patronato reciba las actas de los resultados de la selección del Senado Académico, se llevarán a cabo una serie de preparativos para celebrar una reunión plenaria del MWA en el contexto de la elección del Canciller de la Unhas para el período 2026-2030 en enero de 2026.

La fecha exacta de la Reunión Plenaria aún se ajustará de acuerdo con el cronograma de cada miembro del MWA, especialmente de los elementos de oficio y elementos comunitarios.

Como se sabe, de los 19 miembros de Unhas MWA, 17 de ellos tienen derecho a voto en la elección del Canciller, a saber, elementos ex-officio, cuatro personas, a saber, el Ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Dikti Saintek), el Gobernador de Sulawesi del Sur, el Presidente General de la Asociación de Antiguos Alumnos de Unhas (IKA), el Presidente General de la Junta Ejecutiva de Estudiantes de Unhas (BEM).