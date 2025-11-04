Estos países son acusados ​​de ser la causa del aumento vertiginoso de los precios mundiales del oro, lo que provocó un aumento de la inflación en Indonesia.

Jacarta – Ministro del Interior Tito Karnavian revelar aumentos de precios que no es siendo el principal contribuyente al aumento inflación en Indonesia anualmente o año tras año. Según Tito, el aumento precio del oro La joyería se produjo debido a factores externos, concretamente el precio del oro a nivel mundial se disparó hasta un 40 por ciento.

«Así que este precio del oro es el más alto de la historia», afirmó. Ministro del Interior Tito Karnavian en la Reunión Regional de Coordinación de Control de Inflación 2025 que fue monitoreada en línea, el martes 4 de noviembre de 2025.

«Esto sucede debido a la geopolítica, especialmente a la desconfianza en muchos países que tienen tensiones con Estados Unidos, especialmente Rusia«, continuó

Tito explicó que Rusia es un país productor de petróleo y gas y es el principal proveedor de petróleo y gas de los países europeos, que luego los países occidentales pagan en dólares estadounidenses.

Rusia, según Tito, luego almacenaba los dólares de las ventas de petróleo y gas en países amigos, países amigos como Suiza e Inglaterra, pero cuando estalló la guerra de Ucrania, Rusia fue sancionada y sus dólares fueron congelados.

Una vez congelado el dólar, continuó Tito, Rusia buscó otros instrumentos para almacenar sus reservas, concretamente el oro. Por lo tanto, Rusia, como país, compra oro en grandes cantidades, seguida por otros países que están en conflicto o tienen el potencial de entrar en conflicto con Estados Unidos.

«China, por ejemplo, también compra oro a gran escala, eso es lo que compra el país, para sus reservas, sus reservas, etc.», explicó Tito, que seguía la tendencia mundial de compra de oro por parte del público, también en Indonesia.

Sobre esta base, añadió Tito, se aplica la ley del mercado: cuando la necesidad/demanda aumenta y la oferta es limitada, el precio del oro sube. El motivo de la gente para comprar oro es porque se considera la mejor y más rentable inversión para la situación económica actual.

«Esto es lo que sucedió, nuestra inflación aumentó del 2,6 por ciento interanual al 2,86, aunque estaba en una posición segura y también según los datos mensuales hubo un aumento del 0,21 al 0,28 por ciento. El contribuyente claro de los datos es el oro y las joyas, esto es difícil de controlar para nosotros», subrayó.

El oro es el principal contribuyente a la inflación