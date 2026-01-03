¿Estos cinco jugadores de la selección nacional de Indonesia en el extranjero tienen sus contratos amenazados con expirar al final de la temporada y juegan en la Superliga?

VIVA – El mercado de jugadores de la Superliga tiene potencial para calentarse nuevamente antes de la segunda mitad de la temporada 2025-2026. Varios jugadores extranjeros Selección Nacional de Indonesia entrará en el último período de su contrato con su club, lo que le abrirá la oportunidad de regresar a casa y animar las competiciones nacionales.

Lea también: Recién anunciado como entrenador de la selección nacional, John Herdman fue inmediatamente criticado por los medios extranjeros.



Hay al menos cinco nombres cuyos contratos finalizarán en junio de 2026 y no podrán ser prorrogados. Esta situación ha provocado que varios clubes de la Superliga comiencen a monitorear activamente las oportunidades para traer jugadores de la selección nacional de Indonesia desde el extranjero.

De los cinco jugadores extranjeros de la selección indonesia cuyos contratos expirarán al final de la temporada, dos de ellos tendrían la oportunidad de unirse a la Superliga.

Lea también: No hay tiempo para relajarse, John Herdman se enfrenta inmediatamente a la apretada agenda de la selección nacional de Indonesia.



Se dice que Persib Bandung y Persija Jakarta son los clubes que siguen más seriamente la situación de cara a la segunda ronda de la competición.

Los siguientes son cinco jugadores extranjeros de la selección indonesia cuyos contratos expiran en junio de 2026:

Lea también: Erick Thohir dijo después de que John Herdman se convirtiera oficialmente en el entrenador de la selección de Indonesia.



El central del FC Twente tiene contrato hasta el 30 de junio de 2026. Hilgers juega en el club de la Eredivisie desde octubre de 2020 y disputó un total de 132 partidos con cuatro goles y dos asistencias.

Sin embargo, la temporada 2025-2026 no será un período ideal para Mees Hilgers. No ha aparecido esta temporada debido a una serie de problemas, que van desde una relación poco armoniosa con el entrenador y la dirección del club hasta problemas de lesiones. Dado que su contrato expira pronto, la oportunidad de separarse del FC Twente está abierta.



Duelo entre Ivar Jenner y el jugador iraquí Mustafa Saadoon

El centrocampista del FC Utrecht también tiene contrato hasta el 30 de junio de 2026. Desde que llegó en julio de 2022, Jenner ha ido ganando poco a poco tiempo de juego, incluyendo 14 apariciones y un gol esta temporada.

Ivar Jenner ha confirmado que no renovará su contrato con el FC Utrecht. En las últimas novedades, dos clubes de la Superliga, a saber, Persija Jakarta y Dewa United, estarían interesados ​​en sus servicios.

marselino fernando



Marselino Ferdinand fue presentado oficialmente por AS Trencin

El centrocampista ofensivo de la selección indonesia se incorporó al AS Trencin en septiembre de 2025 con un contrato de una temporada. A lo largo de esta temporada, Marselino sólo ha disputado tres partidos con un total de 64 minutos disputados, por lo que queda abierta la posibilidad de que no se le amplíe el contrato.



Centrocampista de la selección de Indonesia, Joey Pelupessy