Estos 2 jugadores son la causa de la derrota de la selección de Indonesia ante Arabia Saudita, ¡ahí está Marc Klok!

VIVA – Selección Nacional de Indonesia debe reconocer la superioridad Arabia Saudita en el partido inaugural de la cuarta ronda Clasificación para el Mundial 2026 Zona Asia Jueves 9 de octubre de 2025 WIB temprano en la mañana.

Compitiendo en el estadio King Abdullah Sports City de Jeddah, el equipo Garuda perdió con un marcador de 3-2. Este resultado hizo que la posición de Indonesia cayera inmediatamente al final de la clasificación del Grupo B.

Aunque estaban por delante, los errores fatales cometidos por varios jugadores en el centro del campo y en la zaga fueron la principal causa de que Indonesia no pudiera mantener su ventaja.

Aquí están los 4 jugadores que se considera que cometieron más errores en el partido contra Arabia Saudita.

De hecho, Indonesia abrió el marcador mediante un penalti de Kevin Diks en el minuto 11. Sin embargo, esta felicidad no duró mucho después de que Marc Klok cometiera un error fatal al lanzar el balón en una zona peligrosa, que luego fue aprovechado por Saleh Abu Al Shamat.

El jugador saudí inmediatamente disparó con fuerza al portero Maarten Paes y logró igualar el marcador 1-1 en el minuto 17.

Además de este error fatal, Klok también apareció pulmón ling en el campo. Su presencia en el centro del campo parecía poco óptima porque a menudo perdía el balón, perdía duelos y sus pases eran imprecisos. Esta condición hace que sea muy fácil para los jugadores árabes penetrar la defensa de Garuda.

Desafortunadamente, a pesar de que su desempeño no fue óptimo, Patrick Kluivert aún confiaba en que Klok aparecería hasta que terminara el partido.

Beckham Putra, jugador de Persib Bandung

Además de Marck Klok, Beckham Putra también tuvo un mal desempeño en el partido de anoche. Jugador persib A menudo perdieron el balón y no lograron penetrar la defensa de Arabia Saudita.

Por el lado izquierdo, Beckham siempre perdía en los duelos uno contra uno, por lo que los ataques de Indonesia rara vez desembocaban en oportunidades peligrosas. Pasados ​​los primeros 45 minutos, Kluivert decidió sustituirle por Eliano Reijnders.

Basado en datos publicados FotMobLos dos jugadores de Persib fueron registrados como los jugadores con el desempeño más bajo en el partido Indonesia vs Arabia Saudita que terminó 2-3. Marc Klok recibió una puntuación de 5,6, mientras que Beckham Putra fue ligeramente superior con un 5,7. Esta puntuación fue la más baja entre todos los jugadores de la selección nacional de Indonesia en ese partido.