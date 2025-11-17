Estos 11 tipos de violaciones son objeto de redadas policiales masivas, ¿qué son?

Jacarta – Polda Metro Jaya celebró Operación Zebra Jaya 2025, durante los próximos 14 días con 11 objetivos principales que son el foco de seguimiento.

Esta operación tiene como objetivo suprimir las cifras violación y al mismo tiempo reducir el riesgo de accidentes en la ciudad capital. El director de tráfico de Polda Metro Jaya, el comisionado de policía Komarudin, explicó que varios objetivos operativos incluían el uso de cascos, jinete vehículo vehículos de dos ruedas para menores de edad, infracciones del límite de velocidad, así como la integridad de las placas de matrícula de los vehículos de motor (TNKB).

«Además, también estamos tomando medidas contra los conductores que conducen bajo los efectos del alcohol, las carreras ilegales, el uso de placas diplomáticas TNKB o placas TNI/Polri que no cumplen con las normas», dijo, el lunes 17 de noviembre de 2025.

Según él, esta operación también pone de relieve los vehículos públicos que disfrazan el uso de placas diplomáticas porque el fenómeno está bastante extendido y puede poner en peligro la seguridad.

Enfatizó que la esperanza de esta operación es que la población de Yakarta sea más ordenada en el tráfico, de modo que se puedan reducir las infracciones y minimizar el número de accidentes, incluidas las muertes.

«Esperamos que con esta operación las personas que realizan actividades en Yakarta cumplan cada vez más las normas, creando así un tráfico seguro y cómodo para todos», dijo.

Esta operación se llevará a cabo de forma intensiva bajo estricta supervisión en varios puntos de la capital propensos a infracciones. Los siguientes son 11 tipos de violaciones que son el foco de la Operación Zebra Jaya 2025:

1. Usar un teléfono celular mientras conduce;

2. No usar casco estándar del SNI;

3. No utilizar el cinturón de seguridad;

4. Ir contra la corriente;

5. Conductores menores de edad;

6. Conducir bajo los efectos del alcohol;

7. No utilizar placas de matrícula de vehículos motorizados (TNKB);

8. Uso de TNKB o embajadas secretas;

9. Pasarse un semáforo en rojo;

10. Conducir a una velocidad superior al límite normal o participar en carreras ilegales;

11.Usar un escape Brong.

Por hoy, el partido lleva a cabo la Operación Cebra Jaya 2025 hasta el 30 de noviembre. El objetivo principal de la Operación Cebra 2025 son las infracciones visibles o que se puedan ver directamente en la carretera.