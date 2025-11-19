Estos 10 países han sido nombrados los más bellos del mundo, ¿qué pasa con Indonesia?

Jacarta – Recientemente, el sitio AOL realizó una encuesta a lectores de varios países del mundo sobre los países más bellos del mundo. Varias categorías de la encuesta incluyen pueblos hermosos, ciudades históricas, playas impresionantes y valles formados por glaciares. De la encuesta realizada se sabe que Nueva Zelanda ocupa el primer lugar como el país más bello del mundo.

Lea también: Antes de Navidad, Patra Logistics garantiza la fiabilidad del suministro de Avtur en DPPU Komodo



No sólo eso, hay otros 9 países que también están en esta lista. ¿Y qué pasa con Indonesia? Lanzando la página Tiempos del IndostánJueves 20 de noviembre de 2025 La siguiente es una lista de los 10 países más bellos del mundo que realmente vale la pena visitar con toda su singularidad. Esperamos que esta lista de los 10 países más bellos del mundo pueda servirle de referencia a la hora de planificar sus vacaciones a finales de 2025. ¡Aquí está la lista completa!

Nueva Zelanda

Lea también: Antes del Año Nuevo, eche un vistazo a las tendencias de viajes que buscan muchos turistas



Según la votación de los lectores, la encuesta Rough Guides de 2024 colocó Nueva Zelanda como el país más bello del mundo. Las dos islas, que están separadas por unos 1.600 km, tienen majestuosos fiordos, cuevas llenas de gusanos ligeros y lagos de montaña que se pueden visitar por tierra. La Isla Norte de Nueva Zelanda es conocida por sus parques volcánicos y la cultura maorí, mientras que la Isla Sur ofrece senderos como Haast y Lindis que unen valles glaciares con lagos color turquesa.

Grecia

Lea también: Osing Kemiren Tourism Village recibe reconocimiento internacional, Astra fomenta la innovación para lograr la competitividad global



Diversas encuestas de viajes siempre clasifican a Grecia como uno de los países más bellos. Este país tiene montañas salvajes, lagos tranquilos y ríos sinuosos, un paraíso para los amantes de la naturaleza y quienes buscan tranquilidad. Los lugares emblemáticos que deben visitarse son los edificios blancos de Oia, Santorini y las ruinas históricas de Atenas.

italia

Italia se extiende a lo largo de 1.100 km y tiene la mayor cantidad de 58 sitios declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el mundo. Desde los Dolomitas hasta la costa de Amalfi, el país está lleno de impresionantes montañas, viñedos y ciudades artísticas. Roma con su Coliseo, la Torre de Pisa, las majestuosas catedrales de Florencia y los románticos canales de Venecia son sólo algunos de los encantos de Italia.

Japón

Japón obtuvo una puntuación alta en el índice de viajes sociales 2024 de Titan Travel con más de 703.900 búsquedas en los últimos tres años. Desde el imponente Monte Fuji en Shizuoka hasta los mundialmente famosos cerezos en flor, Japón es la combinación perfecta de belleza natural y cultura. Los jardines dorados de los templos en otoño, los ciervos mansos en Nara y los templos en Kioto combinados con los cerezos en flor hacen de Japón un destino de ensueño. El país también se encuentra entre los tres primeros en preparación según el FEM. recorrido para 2024, lo que facilitará los viajes entre ciudades y pueblos.