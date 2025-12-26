Estos 10 multimillonarios obtendrán miles de billones de ganancias en 2025

Jacarta – 2025 será un período dorado para el pará multimillonario mundo. En medio de la agitación geopolítica, las guerras arancelarias y la desaceleración económica en varios países, la riqueza de los súper ricos en realidad ha aumentado drásticamente.

Desempeño positivo de los mercados bursátiles mundiales, auge de la inversión en inteligencia artificial (AI), así como la agresiva expansión de las empresas tecnológicas son los principales factores detrás del aumento.

Sin embargo, no todos los multimillonarios han disfrutado del mismo crecimiento de su riqueza. De los más de 3.100 multimillonarios en todo el mundo, sólo un puñado ha registrado el aumento de riqueza más espectacular.

Sin embargo, estas diez personas principales aumentarán sus activos combinados a 730 mil millones de dólares o el equivalente a Rp. 12.191 billones a lo largo de 2025. ¿Quiénes son? Los siguientes son 10 multimillonarios que registraron el mayor aumento de riqueza a lo largo de 2025, como se resume de Forbes el viernes 26 de diciembre de 2025.

1. Elon Musk

La riqueza de Elon Musk aumentará drásticamente a lo largo de 2025 hasta alcanzar los 754.400 millones de dólares o el equivalente a Rp. 12.598,5 billones. Sólo durante este año, sus activos aumentaron en 333,2 mil millones de dólares o el equivalente a Rp. 5.564,4 billones.

SpaceX casi ha duplicado su valoración a 800.000 millones de dólares o el equivalente a 13.360 billones de IDR y tiene como objetivo una oferta pública inicial en 2026 con una valoración de alrededor de 1,5 billones de dólares o el equivalente a 25.050 billones de IDR. Las acciones de Tesla también subieron un 22 por ciento, mientras que el negocio de inteligencia artificial de Musk siguió atrayendo el interés de los inversores globales.

2. Página de Larry

Larry Page ocupa el segundo lugar con una riqueza de 254.700 millones de dólares o el equivalente a 4.253,5 billones de IDR, un aumento de 98.700 millones de dólares o el equivalente a 1.648,3 billones de IDR a lo largo de 2025. Google hizo historia con ingresos trimestrales de 100.000 millones de dólares o el equivalente a 1.670 billones de IDR por primera vez. El lanzamiento de Gemini 3 fortalece la posición de Google como uno de los líderes clave en la industria global de la IA.

3. Serguéi Brin

Sergey Brin registró un aumento de riqueza de 86.100 millones de dólares estadounidenses o el equivalente a Rp. 1.437,9 billones, lo que eleva sus activos totales a 235,1 mil millones de dólares o el equivalente a Rp. 3.926,2 billones. Como uno de los fundadores de Google, Brin fue el principal beneficiario del aumento de las acciones de Alphabet tras el éxito de la empresa en el sector de la inteligencia artificial.

4. Jensen Huang

La creciente demanda de chips de IA ha provocado que la riqueza de Jensen Huang aumente en 42.300 millones de dólares o el equivalente a 706,4 billones de IDR a 159.500 millones de dólares o el equivalente a 2.663,7 billones de IDR. Nvidia estableció un récord como la primera empresa pública del mundo en alcanzar una valoración de 5 billones de dólares o el equivalente a 83.500 billones de IDR.