Estonia elige la comedia juvenil-drama ‘Rolling Papers’ como presentación de Oscar

El Instituto de Cine de Estonia ha elegido Mente a paliaEl drama de comedia centrado en la juventud «Rolling Papers» (Pikad Paberid) como su presentación oficial para el 98º Premios de la Academia En la categoría de mejor película internacional.

La película está dirigida y escrita por Paliale, basada en una historia creada con Urmet Piiling.

«Rolling Papers» sigue a Sebastian, que trabaja como empleado de la tienda. Encuentra que su día laboral ordinario se agita cuando conoce a Silo, un vagabundo de espíritu libre. Juntos, fuman hierba y sueñan con un boleto de ida a Brasil.

«Esta es una película sobre jóvenes que no saben qué hacer con sus vidas», dijo Paliale.

«Basándose en sus propias experiencias y conversaciones con sus compañeros, Paliale ha creado una historia arraigada en un diálogo auténtico y situaciones de la vida real, ofreciendo un retrato crudo y realista de la juventud de hoy», dijo un comunicado de los productores.

La película se estrenó en la sección Just Film del Tallinn Black Nights Film Festival (Pöff), dentro de la sección Internacional de Competencia Juvenil, donde ganó el Premio de la Audiencia. «El público se sintió atraído por su interpretación de la juventud contemporánea, arraigada en el realismo y impulsada por un anhelo de propósito», dijo el comunicado.

«Rolling Papers» también fue honrado como película del año 2024 por la dotación cultural de Estonia, «un testimonio de su impacto y resonancia dentro de los círculos de películas locales».

El elenco incluye a Mihkel Kuusk, Karl Birnbaum, Maria Helena Seppik, Edgar Vunsh y Juhan pronto.

La cinematografía es de Markus Mikk; El diseño de producción es de Jasmin Kulagina; Y el sonido es de Joonas Taimla.

Los productos son Rain Rannu y Tõnu Hielaid para Tallfornia.

Las ventas internacionales son manejadas por Baltic Crime.